رسمياً الأهلي يطلب من اتحاد الكرة إعادة مباراته مع البنك الأهلي

شهدت الساعات الماضية جدلاً شديداً حول إعادة مباراة الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي ضمن الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

حيث أرسل النادي الأهلي اليوم خطاباً للاتحاد المصري لكرة القـدم، وجاء نص الخطاب بأن النادي يطلـب فيـه إعادة مباراتـه مـع البنـك الأهـلـي التـي جـرت يـوم الأربعاء الماضي بملعـب المقاولون العرب.

حيث استند الأهـلـي فـي شكواه إلى أن حكم المباراة، ومعـه حكـم تقنية الفيديو المساعد خالفـا نصـوص قانـون كـرة القـدم، وبروتوكول الـ«VAR».. «المبلغ» لجميـع اتحـادات، وحكام العالـم مـن منظمـة «IFAB» المسئولة عـن قـانـون كرة القدم وتعديلاتـه.

حيث تدخـل حـكـم الفيديـو فـي أمـر لا يختـص بـه أثنـاء أحـداث المباراة، واستجاب لـه حكـم السـاحة بالخطأ هـو الآخـر.

، وترتـب علـى ذلـك إلغـاء هـدف صحيـح للأهلي، وحرم الفريـق مـن فـوز مستحق، ودفـع النادي ثمن الخطأ الواضح من جانب الحكمين.

المباراة التى انتهت بتعادل الفريقين سلبياً مساء الأربعاء الماضي حيث يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بعد خوضه 19 مباراة، وحل بيراميدز في المركز الثاني بعدما لعب 18 لقاء بينما خاض فريق الأهلى 16 مباراة فقط؛ لانشغاله بمنافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا التي وصل فيها إلى النهائي لمواجهة الوداد المغربي.