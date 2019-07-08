ردود فعل نجوم وشخصيات عالمية عقب فوز المنتخب الجزائري على نظيره الغيني

عقب فوز المنتخب الجزائري في المباراة التي جمعته بنظيره الغيني بنتيجة 3-0 ليلة الأحد بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تقام حاليا بمصر، عبرت شخصيات و نجوم عالمية عن رأيها فيه وعن المستوى الذي قدمه في اللقاء ومنهم من رشحه للظفر بالكأس الإفريقية في حال واصل بنفس المستوى الذي قدمه في هذه المباراة و من أبرز النجوم الذين علقوا على المباراة:

كريم بن زيمة نجم نادي ريال مدريد الإسباني:

إحتفل نجم ريال مدريد الفرنسي ذو الأصول الجزائرية ” كريم بن زيمة ” بفوز المنتخب الجزائري على طريقته، حيث قام بنشر مجموعة من مقاطع الفيديو عبر ” القصص ” الخاصة بصفحته على موقع ” إنستغرام ” و أضاف لها أغنية رياضية شهيرة تدعى ” الجزاير ياما ” و من خلالها عبر بن زيمة على تعلقه بالجزائر و ندمه على اللعب للمنتخب الفرنسي.

البلجيكي بول بوت مدرب المنتخب الغيني:

من جهته علق المدرب البلجيكي ” بول بوت ” الذي قاد المنتخب الغيني ليلة الأحد ضد ” الخضر ” واصفا أياهم بالمنتخب الأفضل في كأس الأمم الإفريقية الحالية مضيفا بأن الخسارة ضده كانت أمرا متوقعا بعد الأداء و المستوى البطولي الذي قدمه في الملعب، و قال بوت خلال الندوة الصحفية التي عقدها بعد نهاية المباراة: أعتقد أن بداية المباراة كانت جيدة لنا، إرتكبنا خطأ و تلقينا هدف و المنتخب الجزائري قوي جدا و كان من الصعب جدا العودة في المباراة، وأكمل قوله: لعبنا ضد أفضل فريق حاليا في الدورة وفوزه كان مستحقا.

باري لورين السفير البريطاني في الجزائر:

وفي لفتة إستحسنها الجمهور الجزائري قام السفير البريطاني في الجزائر ” باري لورين ” بتغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع ” تويتر ” قبل بداية المباراة عبر فيها بتمنياته بالتوفيق لكتيبة بلماضي، و الملفت للنظر نشره لصورة له و هو يرتدي القميص الرسمي للمنتخب الجزائري ذلك ما جعل العشرات يتفاعلون مع تغريدته.

هذه كانت أبرز ردود الفعل التي عبر من خلالها مشاهير العالم عن رأيها في مباراة الجزائر و غينيا ناهيك عن إشادة الإعلام العربي و العالمي بالمستوى المقدم من ” محاربي الصحراء “.