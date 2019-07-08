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ردود فعل نجوم وشخصيات عالمية عقب فوز المنتخب الجزائري على نظيره الغيني

كتب مراد موساويفي آخر تحديث
ردود فعل نجوم وشخصيات عالمية عقب فوز المنتخب الجزائري على نظيره الغيني
ردود فعل نجوم وشخصيات عالمية عقب فوز المنتخب الجزائري على نظيره الغيني

عقب فوز المنتخب الجزائري في المباراة التي جمعته بنظيره الغيني بنتيجة 3-0 ليلة الأحد بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تقام حاليا بمصر، عبرت شخصيات و نجوم عالمية عن رأيها فيه وعن المستوى الذي قدمه في اللقاء ومنهم من رشحه للظفر بالكأس الإفريقية في حال واصل بنفس المستوى الذي قدمه في هذه المباراة و من أبرز النجوم الذين علقوا على المباراة:

كريم بن زيمة نجم نادي ريال مدريد الإسباني:

إحتفل نجم ريال مدريد الفرنسي ذو الأصول الجزائرية ” كريم بن زيمة ” بفوز المنتخب الجزائري على طريقته، حيث قام بنشر مجموعة من مقاطع الفيديو عبر ” القصص ” الخاصة بصفحته على موقع ” إنستغرام ” و أضاف لها أغنية رياضية شهيرة تدعى ” الجزاير ياما ” و من خلالها عبر بن زيمة على تعلقه بالجزائر و ندمه على اللعب للمنتخب الفرنسي.

كريم بن زيمة

البلجيكي بول بوت مدرب المنتخب الغيني:

من جهته علق المدرب البلجيكي ” بول بوت ” الذي قاد المنتخب الغيني ليلة الأحد ضد ” الخضر ” واصفا أياهم بالمنتخب الأفضل في كأس الأمم الإفريقية الحالية مضيفا بأن الخسارة ضده كانت أمرا متوقعا بعد الأداء و المستوى البطولي الذي قدمه في الملعب، و قال بوت خلال الندوة الصحفية التي عقدها بعد نهاية المباراة: أعتقد أن بداية المباراة كانت جيدة لنا، إرتكبنا خطأ و تلقينا هدف و المنتخب الجزائري قوي جدا و كان من الصعب جدا العودة في المباراة، وأكمل قوله: لعبنا ضد أفضل فريق حاليا في الدورة وفوزه كان مستحقا.

بول بوت مدرب المنتخب الغيني

باري لورين السفير البريطاني في الجزائر:

وفي لفتة إستحسنها الجمهور الجزائري قام السفير البريطاني في الجزائر ” باري لورين ” بتغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع ” تويتر ” قبل بداية المباراة عبر فيها بتمنياته بالتوفيق لكتيبة بلماضي، و الملفت للنظر نشره لصورة له و هو يرتدي القميص الرسمي للمنتخب الجزائري ذلك ما جعل العشرات يتفاعلون مع تغريدته.

السفير البريطاني في الجزائر

هذه كانت أبرز ردود الفعل التي عبر من خلالها مشاهير العالم عن رأيها في مباراة الجزائر و غينيا ناهيك عن إشادة الإعلام العربي و العالمي بالمستوى المقدم من ” محاربي الصحراء “.

 

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عن الكاتب

مراد موساوي

طالب جامعي تخصص علوم الاعلام و الاتصال من الجزائر

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