دي بروين … عازف الجيتار

بقلم : خالد صلاح عبد الرحيم

دي بروين يمتلك كاميرا خاصة داخل عقله يكشف الملعب من خلالها تشاهد قبل أن تأتي له الكرة هو يعرف ماذا سيحدث ومن سيتحرك ليصنع الأهداف مجرد أن تصل له الكرة ولا يعطي الفرصة للخصم أن يهاجمة ، لذلك هو مميز وخاص في مركز صناعة اللعب لأنه يملك الفكره ويتواجد في المساحة الخالية ويصنع قبل أن يستلم الكرة ليكون لديه ميزه أضافيه وهو الوقت الكافي لكي يعدل قراره أو ينهي الهجمة بنفسه داخل الشباك .

لديه أقدام ” تشاهد وتشعر ” بكل ما يجري داخل الملعب لذلك عندما تشاهد دي بروين عبر التلفاز تجده يمرر ويصنع دون عناء ، ويتواجد في كل مكان دائماً يتحرك في المساحات الفارغة يعطي لحامل الكرة خيارات التمرير عندما يتحرك أمامه وخيار اخر عندما يتواجد خلفه للخروج من المواقف الصعبة وهو قادر من أي زوايا أو ممر هجومي أن يصنع الأهداف ويبتكر الحلول فضلاً عن تصويباته الصاروخية .

لديه نسبة عالية من الـ IQ وكأنه بمثابة مدرب داخل الملعب يعرف أين يتواجد ومتي يتحرك وكيف يتأخذ القرار ويدرك جيداً مواصفاته الفنية من قدم قوية في التمرير يرسم من خلالها لوحات هندسية لصناعة الأهداف والتسديد الدقيق مع لياقة بدنية وذهنية عالية تجعله يصول ويجول كل مربع داخل المستطيل الأخضر بالأضافة إلي التخيل الابتكاري المكمل للعبة يشعر بزملائه يشتم رائحة التحركات وبإقدام حساسة ولمسات رائعة يبدع ويتمتع ويصر الناظرين بكل موقف يكون دي بروين بطله، هو صانع ألعاب بالفطرة ويفك الشفرات الصعبة ويفتح آفاق جديدة داخل الملعب.

لقد أثبت البلجيكي أنه أكثر من مجرد صانع ألعاب مبدع. ، KDB عبارة عن مزيج بين لاعب وسط وجناح أيمن ، يعمل كلاعب خط وسط مهاجم ، لاعب يمكنه الدفع إلى الأمام والهجوم من اليسار الوسط واليمين ،يعترض الكرة ويساند دفاعياً في الخلف ويضغط بكل قوة من الأمام .

لا يقتصر الأمر على المرور الرائع أو الانهاء الدقيق أو الرصاص البعيد المدى الذي يجعلك تفكر في أن هذا الرجل هو الحل الحقيقي السهولة التي يتحكم بها في الكرة والذوق الرفيع الذي يخرج من مفاتيحه تظهر انه من الطراز العالمي.