دوري الأمير محمد بن سلمان: بعد الفوز على نادي الرائد “الاتحاد” يواجه الفيصلي قريبا

تنطلق يوم الجمعة القادم الموافق لــ 21 / 1 / 2022 مباريات المرحلة الثامنة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث سيواجه نادي الاتحاد في مباراته القادمة نادي الفيصلي على أرض ملعب الملك عبدالله في مدينة جدة السعودية في الساعة الثامنة وعشر دقائق بتوقيت السعودية.

ترتيب نادي الاتحاد في دوري الأمير محمد بن سلمان

لعب نادي الاتحاد ستة عشر مباراة استطاع من خلالها التربع عرش صدارة الدوري متجاوزاً كافة المنافسين وكان الاتحاد قد أحرز انتصاراً هاماً على نادي الرائد اليوم حيث تغلب عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد لـ الرائد ليصبح رصيد الاتحاد 38 نقطة.

وافتتح التسجيل للاتحاد اللاعب المغربي المتألق عبدالرزاق حمدالله الذي انضم حديثاً للنادي قادماً من فريق النصر في الدقيقة الواحدة والعشرين وكاد أن يُسجل هدفه الثاني لكن العارضة اليسرى كانت بالمرصاد ومن ثم ينجح اللاعب سيلفا في إحراز الهدف الثاني للعميد في الدقيقة 85 عبر ضربة جزاء حصل عليها لاعبي العميد وقد تم احتسابها بعد إعادة المشاهدة عبر تقنية الفار.

وأخيراً نجح لاعب نادي الرائد في تسجيل هدفه اليتيم في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء حيث نجح محمد فوزير في الدقيقة 92 في تقليص الفارق ليبقى الرائد في جدول الترتيب العام في المركز السادس بمجموع نقاط بلغ 24 نقطة