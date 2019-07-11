توقيت مباراة تونس و مدغشقر في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

ربع نهائى كأس الامم الافريقية بين فريقين تونس ضد مدغشقر بعد معاناة من المنتخب التونسي الفوز بصعوبة ، على منتخب غانا فى ضربات الجزاء اليوم يواجه مدغشقر الحصان الأسود فى البطولة حيث حقق مباريات طيبة فى دورى المجموعات وأحدث الفارق في مباراة الكونغو بالفوز.



موعد مباراة تونس و مدغشقر فى ربع نهائى كأس الأمم الافريقية

نجح المنتخب التونسي منذ أيام قليلة على حساب نظيره غانا عقب التعادل الإيجابي بين المنتخبين لتحسم اللقاء ركلات الترجيح يستطع المنتخب التونسي من خلالها بالفوز بنتيجة 5.4 ، في مباراة تألق بها المنتخب الغانى بأداء هجومي شرس على مرمى معز حسن، الى أن استطاع المنتخب التونسي تسجيل أول أهداف المباراة فى الدقيقة 73 بهدف استطاع تسجيله طة ياسين خنيس، لياتى التعادل مرة أخرى بهدف سجله رامى بدوى فى مرمي المنتخب التونسى بالدقيقة الاولى من وقت بدل الضائع.

يستطع المنتخب التونسي بالفوز بركلات الترجيح ليتأهل لمواجهة منتخب مدغشقر في مباراة تحديد المتأهلين لدور المربع الذهبى، حيث يواصل المنتخب التونسى مشواره من أجل الحصول على نجمة الثانية من بطولة كأس الامم الافريقية، على الجانب الآخر استطاع منتخب مدغشقر بالتأهل إلى دور ربع نهائى فى أول مشاركة له على حساب جمهورية الكونغو بركلات الترجيح، والجدير بالذكر فى حالة فوز المنتخب التونسي على حساب مدغشقر سيواجه الفائز من مباراة السنغال وبنين فى نصف نهائى كأس الأمم الأفريقية 2019 لنتابع معكم الان التشكيل المتوقع.

تقام مباراة تونس ومدغشقر يوم الخميس المقبل الموافق 11 يوليو ، على استاد السلام ، صعد المنتخب التونسي لدور ربع النهائي بعد تألقه في دور ال16 أمام منتخب غانا ، التي إنتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ثم أنتقل إلي الشوط الإضافي ، ثم ركلات الترجيح ، وفازت تونس وصعد إلي ربع النهائي ، بينما مدغشقر قدم لنا أداء رائع حيث تألق في دور المجموعات وكانت متصدرا لمجموعته ، وفاز في مباراتين وتعادل مباراة ، ثم صعد إلي دور ال16 وحقق الفوز على منتخب الكونغو بركلات الترجيح .

تبث المباراة على قنوات Bein sports الرياضية ، beIN SPORTS MAX 2 HD AR ، beIN SPORTS MAX 1 HD AR ، وقنوات تايم سبورت الرياضية “البث الأرضي” ، تقام المباراة على إستاد السلام ، في ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية 2019 ، الساعة التاسعة مساءً