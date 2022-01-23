تفاصيل مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين في الدوري الألماني اليوم

يواجه فريق بايرن ميونخ نظيره نادي العاصمة الألمانية هيرتا برلين لحساب منافسات الجولة العشرين من الدوري الالماني الاول “بوندسليجا”، ويدخل بايرن ميونخ اللقاء الثاني له هذا العام مساء اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني الأول برصيد 46 نقطه بينما يحل فريق هيرتا برلين في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطه فقط، وكان هيرتا برلين قد تعادل في آخر مواجهاته بالدوري مع فريق فولفسبورغ أما على صعيد مسابقة كأس المانيا فكان هيرتا قد تفوق على فريق يونيون برلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويدخل بايرن ميونخ اللقاء الثاني له هذا العام بعدما كان قد سحقَ نظيره كولن برباعية نظيفة في منتصف يناير الجاري، وعلى الرغم من الإصابات التي تحاصر البايرن إلا أنه كان قد تمكن من عبور فريق كولن في الجولة الـ 19 من الدوري في آخر مبارياته.

ويلعب الفريقان اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة في استاد برلين الاوليمبي ويتوقع أن يشارك بايرن ميونخ بتشكيلته الأساسية نظراً لتعافي الكثير من اللاعبين الذين يعتمد عليهم المدرب يوليان ناجلزمان بشكل اساسي في الكتيبة البافارية.

ويذكر أيضا بأن هذه المباراة ستكون الأولى للاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد اختياره لنيل لقب أفضل لاعب في العالم من فيفا.

لا تنقل أي قنوات عربية لقاء البايرن وهيرتا برلين لكن الجماهير الذين يدعمون البايرن في الدول العربية يحرصون على متابعة المباريات الخاصة بفريقهم عبر البث المباشر الذي توفره كثير من مواقع الانترنت.