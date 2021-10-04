تفاصيل إصابة فريال أشرف بكسر فى الأنف بعد إحرازها الميدالية الفضية

أصيبت البطلة الأولمبية فريال أشرف، بكسر فى الأنف، عقب مشاركتها فى بطولة الدورى العالمى لـ الكاراتيه 2021 فى العاصمة الروسية موسكو، حيث حصدت الميدالية الفضية بعد خسارتها اللقب أمام البطلة الإيطالية سيلفيا سيميرارو.

ونشرت فريال أشرف صورة عبر حسابها على تطبيق “إنستجرام” لملابسها ملطخة بالدماء بجانب الميدالية الفضية.

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وعلقت عليها قائلة: “الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحصول على الميدالية الفضية بالدورى العالمى للكاراتيه بموسكو .. تعرضت للإصابة بكسر فى الأنف فى النهائى والأفضل قادم”.

جدير بالذكر، أن البطلة الأولمبية فريال أشرف، حصلت على الميدالية الذهبية فى أولمبياد طوكيو 2020 فى منافسات الكاراتيه “الكوميتيه” سيدات وزن فوق 61 كجم.