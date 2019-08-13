ساد وسط الجبلاية حالة من الجدل والتعتيم التام في كل أخبار المنتخب الوطني ومن هو المدير الفني الجديد للمنتخب، تتعالى الأصوات من داخل الجبلاية بتعيين مدرب مصري مديرا فنيا للفراعنة لاستكمال المشوار، وسعيا من المسؤولين من ضخ عناصر شابة إلى حد ما لتولي المهمة الصعبة، ومن أبرز تلك الأسماء الكابتن الكبير حسن شحاته الذي حقق انتصارات كبيرة مع فريق الساجدين، والاسم الآخر الكابتن حسام البدري المدير الفني للأهلي السابق ورئيس بيراميدز المستقيل، مع زيادة الشائعات حول حسام البدري لتولي تدريب النادي الأهلي مرة والزمالك مرة أخري، صرح مصدر مقرب من مجلس اتحاد الكرة من الاتجاه بتعيين الكابتن حسام البدري لتدريب منتخب الفراعنة.

حسام البدري مديرا فنينا لمنتخب الفراعنة