ساد وسط الجبلاية حالة من الجدل والتعتيم التام في كل أخبار المنتخب الوطني ومن هو المدير الفني الجديد للمنتخب، تتعالى الأصوات من داخل الجبلاية بتعيين مدرب مصري مديرا للفراعنة لاستكمال المشوار، وسعيا من المسؤولين من ضخ عناصر شابة إلى حد ما لتولي المهمة الصعبة، ومن أبرز تلك الأسماء الكابتن الكبير حسن شحاته الذي حقق انتصارات كبيرة مع فريق الساجدين، والاسم الكابتن حسام البدري المدير الفني للأهلي السابق بيراميدز المستقيل، مع زيادة الشائعات حول حسام البدري تدريب النادي مرة والزمالك مرة أخري، صرح مصدر مقرب من مجلس الكرة من الاتجاه الكابتن حسام البدري لتدريب منتخب الفراعنة.
حسام البدري مديرا فنينا لمنتخب الفراعنة
في مفاجأة من العيار الثقيل حاليا على مواقع السوشيال ميديا ومواقع الأخبار خبر اتجاه الجبلاية لتعيين الكابتن حسام البدري مديراً فنياً، وتعيين كلاً من الكابتن حسن المدير العام والكابتن عصام الحضري مدرب حراس، وجاء ذلك بعد تكليف رئيس الجمهورية مدرب وطني للمنتخب خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفنى السابق، بعد فضيحة خروج منتخب مصر من دور الستة عشر لبطولة كأس أمم ، وتأتي المفاضلة بين أربع أسماء وطنية وهم الكابتن حسن شحاتة حسام البدري والكابتن حسام حسن والكابتن ايهاب جلال، ولكن كفة حسام البدري تبدوا أنها الأرجح لذلك ومن المنتظر أن يتم عن من هو المدير الفني للمنتخب الوطني خلال ساعات، نتمني منكم متابعينا كتابة تعليق لاختيار من هو الأفضل للمرحلة القادمة.
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