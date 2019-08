تردد قنوات KSA SPORTS الرياضية السعودية الناقلة لمباريات الدورى السعودى

تردد قنوات KSA SPORTS من أكثر الترددات التي يزداد عليها البحث يومياَ، من جماهير كرة القدم في السعودية، وفى الوطن العربي بشكل عام، وذلك لأنها القناة التي تمتلك حقوق بث أقوى الدوريات العربية، وهو الدوري السعودي للمحترفين، والذي يتميز بوجود عدد كبير من المحترفين، من أكثر من أربعين دولة على مستوى العالم، كما يضم أعظم المدربين العالميين، وتنقل القنوات السعودية، أحداث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والكأس، وكأس السوبر، وجميع مباريات المنتخب السعودي الودية، وبطولات المصارعة.

من أبرز النجوم الذين يعملون في القناة هم خليل الفهد، وفهد المساعد وعمر المقري، وهم الثلاثي الذين يقومون بتقديم الاستوديو التحليلي، ويستضيف من خلاله، عدد من أبرز النجوم في السعودية، والوطن العربي، منهم يوسف الثنيان وفؤاد أنور ومحمد نور، والتونسي خالد بدرة وتركي السلطان والليبي طارق التايب،وسلطان البرقان وموسى المحياني، وعبد الله الواكد،. أما عن أبرز المعلقين العاملين في القناة فهم الإماراتي علي سعيد الكعبي وعبد الله الحربي،و، وعامر عبد الله، وجعفر الصليح.

ننشر لكم جميع ترددات قنوات KSA SPORTS الرياضية على القمر المصرى النايل سات، والعرب سات

قنوات الرياضية السعودية KSA SPORTS و تردد قناة دوري بلس dawri plus الناقلة لمباريات الدورى السعودى

وسوف نعرض لكم أي تغييرات في الترددات.

مباريات الأسبوع الثاني من الدوري السعودي سوف تُستأنف يوم الخميس 13 سبتمبر بعدد من المباريات منها الفتح والوحدة و أيضا مباراة الباطن والاتفاق، ومباراة الحزم والتعاون. وسنتابع معكم جميع المباريات.

قام الحساب الرسمي لموقع مجتمعنا على تويتر بنشر خبر يؤكد أنه قد تم الاتفاق على تأسيس قناة رياضية مع شركة صلة الرياضية ستكون متخصصة بالدوري السعودي والكرة السعودية. وسنتابع معكم مباريات الأسبوع الثاني من الدوري السعودي الذي سيقام يوم الخميس 13 سبتمبر.

مباراة الاهلى و الحزم فى الدورى السعودى

مباراة الهلال و القادسية اليوم الثلاثاء فى الدورى السعودى

سيتم اليوم الخميس 21 فبراير اذاعة مباراة الهلال و الاتحاد فى الجولة 21

اليوم الخميس مباراة الشباب و النصر فى الدورى السعودى

بعد قليل مباراة الاهلى و الاتحاد فى الدورى السعودى

اليوم الجمعة 15 مارس 2019 سوف تقام مباراة الرائد و الباطن فى الاسبوع الرابع و العشرون من الدورى السعودى

مباراة السعودية و غينيا الاستوائية فى تمام السابعة الا ربع بتوقيت السعودية

مباراة الهلال و الاتفاق فى كأس الملك فهد فى دور الثمانية سوف تلتقون بها فى تمام الساعة الخامسة و النصف بتوقيت القاهرة

مبايات اليوم

الاتحاد x الفتح – الساعة التاسعة مساء على قناة KSA SPORT

الشباب x التعاون – الساعة التاسعة مساء على قناة KSA SPORT

الإتفاق x الهلال – الساعة التاسعة مساء على قناة KSA SPORT

الباطن x أحد – الساعة التاسعة مساء على قناة KSA SPORT

الحزم x النصر – الساعة التاسعة مساء على قناة KSA SPORT

الرائد x الفيحاء – الساعة التاسعة مساء على قناة KSA SPORT

الوحدة x القادسية – الساعة التاسعة مساء على قناة KSA SPORT

الفيصلي x الأهلي – الساعة التاسعة مساء على قناة KSA SPORT

To approve a single suggestion, mouse over it and click “✔”

Click the bubble to approve all of its suggestions.