تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية

سوف يواجه نادي ريال مدريد نظيرة نادي برشلونة في مباراة غاية في الأهمية, ويبحث الجماهير العربية عن طرق لمشاهدة المباراة لذلك يزداد البحث عن القناة الناقلة للمباراة لكي يتمكنوا من مشاهدتها، المباراة سوف تكون في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد.

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

تم تحديد موعد المباراة التي سوف تنطلق في تمام الساعة الخامسة فجرا بتوقيت مصر، والمباراة سوف تكون في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يعسكر كلا الفريقين هناك للاستعدادا للموسم الجديد، تعتبر المباراة التي سوف تجمع بين فريقين ريال مدريد وبرشلونة هي المباراة الودية الثالثة لفريق برشلونة هذا ما يعكس العمل الجاد الذي يعمل عليه نادي برشلونة من أجل بداية مختلفة عن الموسم الماضي والمنافسة على الألقاب التي يتواجد بها.

تردد القناة كالآتي :

الاسم : الرابعة العراقية.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11747.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

تصحيح الخطأ : 5/6.

هذا هو تردد قناة الرابعة العراقية الناقلة للمباراة الودية بين ريال مدريد وبرشلونة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

حتى الآن لم تعلن أي قناة سوى قناة الرابعة العراقية عن أخذ حقوق مباراة ريال مدريد وبرشلونة ونقل المباراة، والقناة يتم البحث عن التردد الخاص بها لأن قناة الرابعة العراقية تتواجد علي قمر نايل سات.