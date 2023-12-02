أخبار الرياضة

ترتيب أفضل المنتخبات حسب التصنيف الشهري للفيفا 2023

معتز خليل

تصدر المنتخب الأرجنتيني التصنيف الشهري للمنتخبات في العالم، الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، المتوج بلقب كأس العالم 2022 في قطر.

وجاء المنتخب الفرنسي في المركز الثاني، متبوعًا بالمنتخب الإنجليزي في المركز الثالث.

وفيما يلي ترتيب أول 10 منتخبات في تصنيف فيفا الشهري 2023:

  1. أرجنتين
  2. فرنسا
  3. إنجلترا
  4. بلجيكا
  5. البرازيل
  6. هولندا
  7. البرتغال
  8. إسبانيا
  9. إيطاليا
  10. كرواتيا

وجاء ترتيب المنتخبات العربية 

13- المغرب

33- مصر

28- تونس

30- الجزائر

58- قطر

56- السعودية

تصنيف المنتخبات الآسيوية

  1. اليابان
  2. إيران
  3. كوريا الجنوبية
  4. استراليا
  5. السعودية


قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of معتز خليل
معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.


من مقالات الكاتب:
موعد المباراة الافتتاحية بين ألمانيا واسكتلندا في يورو 2024.. والقنوات الناقلة
اترك رد



جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.