ترتيب أفضل المنتخبات حسب التصنيف الشهري للفيفا 2023

تصدر المنتخب الأرجنتيني التصنيف الشهري للمنتخبات في العالم، الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، المتوج بلقب كأس العالم 2022 في قطر.

وجاء المنتخب الفرنسي في المركز الثاني، متبوعًا بالمنتخب الإنجليزي في المركز الثالث.

وفيما يلي ترتيب أول 10 منتخبات في تصنيف فيفا الشهري 2023:

أرجنتين فرنسا إنجلترا بلجيكا البرازيل هولندا البرتغال إسبانيا إيطاليا كرواتيا

التوب ٤٠ في تصنيف الفيفا لشهر نوفمبر pic.twitter.com/5Ew3SwcAFD — منتخبات (@Football_1930) November 30, 2023

وجاء ترتيب المنتخبات العربية

13- المغرب

33- مصر

28- تونس

30- الجزائر

58- قطر

56- السعودية

تصنيف المنتخبات الآسيوية

اليابان إيران كوريا الجنوبية استراليا السعودية