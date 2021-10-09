“بعد هدفه الصاروخي في مرمى ليبيا”.. معلومات قد لا تعرفها عن عمر مرموش

أحرز اللاعب عمر مرموش، جناح شتوتجارت الألماني ومنتخب مصر، هدف عالمي في مباراة الأمس التي جمعت المنتخب الوطني بالمنتخب الليبي، في منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وسجل عمر مرموش، هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة 49 من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليهدي مصر 3 نقاط ويجعلها تتصدر المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة وحيدة عن منتخب ليبيا الوصيف.

وتصدر اسم عمر مرموش، قوائم التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونتائج البحث عبر محرك البحث الشهير “جوجل” بعد هدفه الأول مع الفراعنة في أول مشاركة له.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن اللاعب عمر مرموش: