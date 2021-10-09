“بعد هدفه الصاروخي في مرمى ليبيا”.. معلومات قد لا تعرفها عن عمر مرموش
أحرز اللاعب عمر مرموش، جناح شتوتجارت الألماني ومنتخب مصر، هدف عالمي في مباراة الأمس التي جمعت المنتخب الوطني بالمنتخب الليبي، في منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
وسجل عمر مرموش، هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة 49 من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليهدي مصر 3 نقاط ويجعلها تتصدر المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة وحيدة عن منتخب ليبيا الوصيف.
وتصدر اسم عمر مرموش، قوائم التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونتائج البحث عبر محرك البحث الشهير “جوجل” بعد هدفه الأول مع الفراعنة في أول مشاركة له.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن اللاعب عمر مرموش:
- ولد في 7 فبراير 1999.
- يلعب في مركز الجناح الأيسر.
- من ناشئين نادي وادي دجلة.
- فاز بلقب هداف مسابقة منطقة القاهرة تحت 16 عامًا في موسم 2015–2016.
- شارك مع منتخب مصر للشباب بقيادة معتمد جمال، في بطولة أفريقيا تحت 20 سنة عام 2017.
- يعد أحد أفضل اللاعبين الصاعدين في الكرة المصرية في الفترة الأخيرة.
- تألق مع الفريق الأول لوادي دجلة في موسم 2016/ 2017.
- انتقل في 2017 إلى نادي فولفسبورج الألماني.
- في 2021 أعاره النادي إلى نادي سانت باولي.
- يلعب حاليًا في نادي شتوتجارت، المعار له من ناديه الأصلي فولفسبورج.
- برغم تألقه في الدوري الألماني إلا أن شوقي غريب لم يضمه لقائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو التي أقيمت في يونيو الماضي، ولم يضمه حسام البدري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول، لقائمة الفريق التي شاركت في تصفيات أمم إفريقيا، أو تصفيات كأس العالم.
- فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني عن شهر سبتمبر 2021.
- ضمه البرتغالي كارلوس كيروش، للمنتخب في أول مباراة رسمية له بعد توليه قيادة المنتخب خلفًا لحسام البدري، ليسجل أول أهدافه ويكتب شهادة ميلاده مع الفراعنة.