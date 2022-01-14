الكاف يصدر قرار مصيري بشأن ما حدث في مباراة تونس ومالي في الجولة الأولى من أمم أفريقيا 2021 – 2022

بعد الحادثة الغريبة التي شهدتها مباراة تونس ومالي في منافسات الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا 2021 – 2022، أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” قرار حاسم بشأن الأزمة التي شهدتها المباراة.

مجريات مباراة تونس ومالي بالجولة الأولى من منافسات أمم أفريقيا

أقيمت فعاليات المباراة الأربعاء الموافق 12 يناير 2022، وكانت نتيجة المباراة لصالح منتخب مالي الذي أحرز هدفاً وحيداً في مرمى نسور قرطاج، وكان اللاعب وهبي الخزري أضاع ضربة جزاء كانت المنتخب التونسي يأمل في تحقيق التعادل من خلالها، وقبل انقضاء الوقت الأصلي للمباراة وهو 90 دقيقة أنهى حكم المباراة الزامبي فعاليات المباراة في الدقيقة 89 وجعل الجميع في حيرة من أمرهم، وكانت هناك اعتراضات واسعة من قبل الجهاز الفني ولاعبيه نظراً لأن المباراة لم تنتهي بعد وأن المنتخب المالي كان متفوقاً بهدف حتى الدقيقة 89، حيث خرج لاعبي الفريقين من أرض الملعب واعتذر حكم المباراة الزامبي وطلب من اللاعبين العودة لأرض الملعب لاستكمال الدقائق المتبقية من الوقت الأصلي للمباراة.

استجاب لاعبو المنتخب المالي لطلب الحكم بعدما كانوا معترضين على قرار الحكم، وكما هو الحال بالنسبة للمنتخب التونسي بل تمسك نسور قرطاج بحقوقه في إعادة المباراة كاملة، وانتهى الأمر بإطلاق الحكم صافرة النهاية بشكل رسمي، ولكن كان ذلك بعد انتهاء المهلة التي تم منحها للاعبي المنتخب التونسي للعودة إلى أرض الملعب.

بعد كل تلك الأحداث التي شهدتها مباراة تونس ومالي كان القرار متروكاً للإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، وبناء على ذلك قرر الكاف اعتماد نتيجة المباراة بفوز المنتخب المالي بهدف نظيف، وذلك دون اعتبار أن منتخب تونس انسحب من اللقاء، حيث رفض الكاف الاستجابة لطلب المنتخب التونسي بإعادة المباراة مرة أخرى.

أكد الكاف في بيان رسمي أن حكم المباراة الزامبي كان قد تعرض لضربة شمس أثناء إقامة فعاليات المباراة تسببت في ارتفاع درجة حرارته بل أثرت في أدائه أثناء فعاليات المباراة.