القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليمن اليوم الثلاثاء “اسم المعلق”

ننشر تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليمن مباشرة في تصفيات كأس العالم اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019، حيث ستكون مباراة السعودية في البحرين اليوم منقولة على قناة مفتوحة فضائية مجانا، كما سنقدم لكم اسم معلق المباراة، ويبدأ الأخضر السعودي مشواره في تصفيات مونديال 2022 بمواجهة نظيره اليمني في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة والتي تضم أيضا منتخبات أوزبكستان وفلسطين وسنغافورة، مباراة اليوم ستكون أو مهمة رسمية للمدير الفني الجديد لمنتخب السعودية إيرفي رينارد.







القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليمن الان في تصفيات المونديال

بخصوص قنوات تذيع مباراة السعودية واليمن مباشرة على الهواء فسوف تذيع البث المباشر للمباراة قناة KSA sport، اسم المعلق على المباراة هو عبدالله الحربي، الأستوديو التحليلي لمباراة السعودية اليوم يديره خليل الفهد، يحلل اللقاء فيصل أبو ثنين وبدر الحقباني، والمراسل من ملعب المباراة سيكون بدر رافع، يبدأ الأستوديو التحليلي في السادسة والربع مسء بتوقيت مكة المكرمة.







موعد مباراة السعودية واليمن في التصفيات المزدوجة

تقام المباراة على استاد البحرين الوطني بالمنامة وهو ملعب اليمن بعد موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، منتخب فلسطين يتصدر تلك المجموعة بعد الفوز على أوزبكستان، بينما يمتلك منتخب اليمن نقطة واحدة من التعادل مع سنغافورة، موعد مباراة السعودية واليمن عند السابعة مساء بتوقيت السعودية.