الفيفا يُعلن أسماء الثلاثي المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2019

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في العالم لعام 2019، وتُقدم الجائزة كل عام لأفضل لاعب يتم اختياره بعدة عوامل ترجع إلى مستوى اللاعب والبطولات والتصويت بالنسبة للصحفيين والمدربين ويتم اختيار أفضل مدير فني للعام وأفضل حارس وأفضل لاعبة كرة قدم وأفضل هدف لينال جائزة بوشكاش.

قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم

إليكم قائمة أفضل لاعبين كرة قدم في العالم والذين تم ترشيحهم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ويتم اختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية ” البالون دور ” الذي يستحوذ عليها العملاقين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو فكل منهم فاز بالجائزة 5 مرات:

ثلاثي الكرة الذهبية

البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة.

والهولندي فيرغيل فان دايك مدافع ليفربول.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA

المرشحون لجائزة أفضل لاعب:

🇵🇹 كريستيانو رونالدو (يوفنتوس – البرتغال)

🇦🇷 ليونيل ميسي (برشلونة – الأرجنتين)

🇳🇱 فيرجيل فان دايك (ليفربول – هولندا) pic.twitter.com/GZV1uxBvS0 — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) September 2, 2019

المرشحات لجائزة أفضل لاعبة

الإنجليزية لوسي برونز (ليون)

الأمريكية أليكس مورجان (أورلاندو برايد)

الأمريكية ميجان رابينو (سياتل رين).

المرشحون لجائزة بوشكاس لأفضل هدف

الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)

الكولومبي خوان فرناندو كينترو (ريفربلايت الأرجنتيني)

المجري دانييل زسوري (ديبريسين).

المرشحون لجائزة أفضل مدرب



– الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)

الألماني يورغن كلوب (ليفربول)

الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو (توتنهام).

وسيتم توزيع الجوائز على الفائزين في حفل الفيفا الذي يقام في ميلانو الايطالية يوم 23 سبتمبر 2019.