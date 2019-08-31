السويسرى “رينيه فايلر” مديراً فنياً للنادى الأهلى

أعلن النادى الاهلى رسمياً… تولى المدير الفنى السويسرى رينيه فايلر القيادة الفنية للفريق الأول بداية من الموسم الحالى، خلفاً للأوروجوياني مارتين لاسارتي المدرب السابق للفريق، والذي تمت إقالته بعد الخسارة من فريق بيراميدز (1-0) في دور الـ16 بكأس مصر، وأعلن النادى الأهلى خبر التعاقد عبر موقعه الرسمى منذ قليل.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل التعاقد مع المدير الفنى الجديد فى مؤتمر صحفى كبير يحضره جميع وسائل الإعلام فى وقت لاحق سوف يتم الإعلان عنه، ولم يكشف الأهلى سوى عن أن تعيين فايلر جاء بعد موافقة لجنة التخطيط للكرة، برئاسة طه إسماعيل و محمود الخطيب رئيس النادي، وتم الإعتماد من مجلس الإدارة.

السيرة الذاتية لـ فايلر :.

رينيه فايلر الذي يعد من مواليد 1973، سبق له تدريب 8 أندية خلال مسيرته التدريبية والتي بدأت في عام 2005

فايلر لعب فى مركز المدافع ولم يلعب خارج سويسرا، والفرق التى لعب لها هي زيوريخ وأراو، واعتزل في عام 2001 ولم يلعب سوى مباراة واحدة على المستوى الدولي مع منتخب سويسرا.

بدأ فايلر مسيرته التدريبية بتولى منصب مديراً إدارياً لفريق نادي سانت جالين السويسري في 2005، ثم تولى تدريب الفريق وقاده في 3 مباريات فاز في واحدة وتعادل في واحدة وخسر الأخيرة، ثم تولى تدريب الفريق الرديف لنفس النادى، وقاده في 23 مباراة، حقق الفوز في 12 مباراة وخسر 8وتعادل في 3 مباريات، ثم تولى تدريب فريق جراسهوبرز لمدة 9 أشهر فقط.

ثم بدأ رحلته فى مجال التدريب عام 2011 مع فريق أرارو السويسرى فى دورى الدرجة الثانية ومعه صعد للدوري السويسري واستمر معه حتى عام 2015، ثم رحل لتدريب فريق نورنبرج في دورى الدرجة الثانية بألمانيا، ووصل إلى ملحق التصفيات معه لكنه فشل في التأهل إلى الدوري الألماني بعد الخسارة أمام إينتراخت فرانكفورت.

تدريب أندرلخت البلجيكى :

وفي عام 2016 تولى فايلر تدريب فريق أندرلخت البلجيكى وحصد معه لقب الدوري البلجيكى، وصعد معه لربع نهائي الدوري الأوروبي ولكنه ودع البطولة أمام مانشستر يونايتد الذي توج بطلاً فى النهاية لبطولة الدورى الأوروبى، وفى موسمه الثانى لم تكن الأمور على ما يرام ليرحل عن تدريب أندرلخت بعد الخسارة من فريق بايرن ميونيخ في دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.

وفى أخر مراحله التدريبة الموسم الماضى تولى تدريب فريق لوزيرن السويسري ولكنه لم يقدم مردود قوى معهم، ورحل عنهم فى فبراير 2019 بعد أن لعب 26 مباراة، فاز فى 11 فقط وخسر 14 مباراة وتعادل في واحدة فقط لذلك تمت إقالته .

وكان فايلر من ضمن الأسماء المرشحة لتدريب منتخب الكاميرون قبل نهائيات كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 ولكن فى النهاية وقع الإختيار على كلارنس سيدورف.