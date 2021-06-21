الرجاء يكشف هشاشة بيراميدز أمام الجميع

كان الرجاء البيضاوي المغربي بمثابة العلامة الفارقة أمام بيراميدز في مسابقة الكأس الكونفيدرالية الأفريقية هذا الموسم حيث تسبب في كشفه أمام الجميع بعدما حقق أمام الكثير من النتائج الإيجابية.

والغريب أن الرجاء حقق نتائج إيجابية أمام بيراميدز بثلاثة مدربين مختلفين أمام الأرجنتيني بارينا مدرب الفريق المصري.

وفاز الرجاء على بيراميدز بهدفين نظيفين في ذهاب دور المجموعات تحت قيادة المدرب جمال السلامي بينما في الإياب فاز الفريق المغربي على الفريق المصري بثلاثة أهداف وكان المدرب وقتها محمد البكاري.

بينما في الدور نصف النهائي من ذهاب الكأس الكونفيدرالية خرج المدرب لسعد الشابي بنتيجة إيجابية بعد التعادل السلبي في القاهرة وهو ما يؤكد سيطرة بطل الدار البيضاء أمام بيراميدز.

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ورغم أن بيراميدز أنفق عشرات الملايين من أجل تدعيم الفريق بصفقات مميزة مثل رمضان صبحي وعبدالله السعيد وغيرهم فإنه يواجه الكثير من المعاناة خاصة في الفترة الأخيرة حيث تعثر أمام سموحة بثلاثية نظيفية في الدوري قبل أن يتعادل سلبيا أمام الرجاء ويضطر لخوض لقاء صعب في العودة بالدار البيضاء.