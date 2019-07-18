“الجزائر” يضع اللمسات النهائية قبل مباراته مع السنغال في نهائي أمم أفريقيا 2019

صرح مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي بأن فريقه على أتم الاستعداد من أجل خوض المباراة النهائية في بطولة أمم إفريقيا أمام نظيره المنتخب السنغالي، وذلك في المباراة التي ستقام يوم الجمعة الموافق 19 من شهر يوليو 2019، والتي من المقرر أن تقام على ملعب القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مباراة الجزائر والسنغال

كما قد أوضح المدير الفني للمنتخب الجزائري قائلًا: “لا داعي للخطابات، إذ أن اللاعبين مركزون ويعلمون ما يجب القيام به على أرض الملعب من أجل الحصول على اللقب”، أما فيما يخص اللاعب عدلان قديورة، فصرح “جمال بلضماني” إنه وزملاءه عازمون على كتابة صفحتهم الخاصة في تاريخ كرة القدم الجزائرية، وقد جاء ذلك خلال المؤتمر الذي قد عقد مساء يوم الخميس، وأكد بلضماني على أن المنتخب الجزائري على أهبة الاستعداد من أجل خوض الفوز المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بل والتتويج باللقب ليصبح ذلك اللقب الثاني في تاريخ المنتخب الجزائري بعد 1990.

المباراة النهائية في بطولة أمم أفريقيا 2019

وأضاف بلماضي قائلًا أنه: “لا داعي للخطابات، فاللاعبون جاهزون ومركزون على المباراة النهائية، ويعلمون ما يجب القيام به على أرض الملعب، فأنا مرتاح تماما”، كما قد أشار بلماضي موضحًا أن تلك المباراة ستكون مباراة مختلفة عن مباراة الجزائر في دور المجموعات التي قد واجه فيها السنغال متغلبًا عليه بهدف مقابل لاشئ، قائلًا أن : “إذ إن تلك المواجهة لم تكن مصيرية وحاسمة مقارنة بمباراة النهائي”.

وعلى الجانب الآخر نجد أن الاتحاد الدولي قد قام بإصدار قرار يتضمن تغيير حكم مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا، فسيدير المباراة الكاميروني أليوم نيانت بدلا من الجنوب أفريقي فيكتور غوميز، حسب الموقع الرسمي للبطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال

كما تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم بث المباراة النهائية في بطولة أمم إفريقيا والتي ستقام بين كل من منتخب الجزائر ومنتخب السنغال على مجموعة من القنوات المختلفة والتي سيأتي من بينها كل من قناة بي ان سبورت ماكس 1، وقناة بي ان سبورت 2، ويأتي ذلك بالإضافة إلى قناة تايم سبورت التي تقوم بالبث الأرضي في مصر.