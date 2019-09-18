نقدم لكم من خلال هذا المقال التشكيل المُتوقع لـ مُباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد وذلك في الجولة الاولى من دوري المجموعات في دوري ابطال اوروبا اليوم الموافق الاربعاء 18-9-2019، ويبحث مدرب فريق الريال على وضع تشكيل للفريق يجعله يحصل على لقب دوري ابطال اوروبا وذلك بعد خروجه من البطولة الماضية، وهذه المشاركة ستكون المشاركة رقم 50.







وتجدر الاشارة بأن فريق ريال مدريد يفتقد قوته في هذه المباراة اليوم من دوري ابطال اوروبا وذلك لسوء المستوى الفني ومستوى جهد اللاعبين بسبب اصابة بعضهم حيث سيغيب عن المباراة سبعة لاعبين مهمين وهم مارسيلو ومودريتش وإيسكو وفالفيردي ووراموس وأسينسيو ، وهذا ملحوظ من نتائج الدوري الخاص بالفريق، هذا مقارنة بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي فهو بكامل قوته ويستعد للمباراة بدون فقدان اياً من لاعبيه.

التشكيل المُتوقع لـ مُباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في دوري ابطال اوروبا







تشكيل فريق ريال مدريد

من الجدير بالذكر انه حتى الآن لم يتم وضع التشكيلة الرسمية للمباراة ولكن من المتوقع لمدرب نادي ريال مدريد ان يقوم بوضع التشكيلة الآتية ضد نادي باريس سان جيرمان فى أولى مبارياته فى دوري أبطال أوروبا 2019 سيضع في حراسة المرمى الحارس كورتوا، وفى خط الدفاع سيكون اللاعب ميليتو واللاعب كارفاخال واللاعب ميندي واللاعب أودريوزولا، اما في خط الهجوم سيكون اللاعب كريم بنزيما واللاعب هازارد واللاعب بيل، وفي خط الوسط سيكون اللاعب كاسيميرو، واللاعب كروس، واللاعب خاميس رودريجيز.

تشكيل فريق باريس سان جيرمان

من المتوقع ان يضع مدرب الفريق في حراسة المرمى اللاعب نافاس، وفي الدفاع اللاعب وسيلفا ومونييه وفيراتي وديالو وكورزاوا، اما في خط الوسط اللاعب جايا واللاعب دي ماريا وفيراتي وسارابيا، وفي خط الهجوم سيكون اللاعب تشوبو موتينغ واللاعب إيكاردي.







مباراة باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد اليوم

ستذاع المباراة في الساعة 10 بتوقيت السعودية والساعة 9 بتوقيت مصر على قناة بي ان سبورت المشفرة وسنكون معكم اليوم لمتابعة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان لحظة بلحظة وسنوافيكم بكافة الأخبار عن الشوط الأول والشوط الثاني للمباراة فنحن نعلم ان الكثير منكم ينتظرون نتيجة الاهداف تابعونا.