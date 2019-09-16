ننشر أسماء الأندية المتأهلة لقبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019 والأربعة أندية الكبار في آسيا والمربع الذهبي في النسخة الحالية من البطولة الآسيوية، ومثل الحال في النسخات الماضية، تتقابل أندية شرق آسيا معا، وأندية غرب آسيا معا، وفي المباراة النهائية يلتقي بطل الغرب مع بطل الشرق، أي يشهد الدور نصف النهائي من بطولة آسيا تواجد فريقان من غرب آسيا وفريقين من الشرق، وتتنافس للصعود لهذا الدور ثلاث أندية من السعودية ونادي من قطر.







أسماء الأندية المتأهلة لقبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019 – دور الأربعة

النصر السعودي يتنافس مع السد القطري على إحدى بطاقات التأهل ضمن الأندية المتأهلة لدور الأربعة لدوري أبطال آسيا 2019، وكان النصر قد تغلب في الذهاب بنتيجة 2-1 في الرياض، وتضمن السعودية مقعد في قبل نهائي آسيا، وسيفوز به الهلال السعودي أو الاتحاد السعودي، وكان الفريقان قد تعادلا في مباراة الذهاب بجدة.







مواعيد مباريات قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019

سوف تقام مواعيد مباريات دور الأربعة من دوري أبطال آسيا 2019 يومي 1 و2 أكتوبر 2019، على أن تقام مباريات الإياب 22 و23 أكتوبر 2019، على ان تقام المباراة النهائية يومي 9 24 نوفمبر 2019.

الأندية المتأهلة لقبل نهائي دوري أبطال آسيا السد القطري الهلال أو الاتحاد أوراوا أو شنغهاي جوانزو أو كاشيما

مواعيد قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019 يوم 1 أكتوبر 2019 مباراة السد ضد الهلال أو الاتحاد يوم 2 أكتوبر 2019 اوراوا أو شنغهاي ضد كاشيما أو جوانزو يوم 22 أكتوبر 2019 مباراة السد ضد الهلال أو الاتحاد يوم 23 أكتوبر 2019 اوراوا أو شنغهاي ضد كاشيما أو جوانزو