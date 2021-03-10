إيموبيلي مهاجم لاتسيو يشيد بمسيرته الكروية بعد حصوله على الحذاء الذهبي لعام 2020

وصف سيرو إموبيل فوزه بالحذاء الذهبي الأوروبي بأنه أعظم لحظة في مسيرته الكروية.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا على الجائزة، التي تُمنح سنويًا لأفضل هداف الدوري في جميع أنحاء أوروبا، بتسجيله 36 هدفا الموسم الماضي.

وشهدت هذه الحصيلة معادلة مهاجم لاتسيو الرقم القياسي المسجل في موسم واحد في الدوري الإيطالي، وأصبح ثالث إيطالي يفوز بالجائزة بعد لوكا توني في 2006 وفرانشيسكو توتي في 2007.

وقال إيموبيلي للصحفيين بعد حفل أقيم في سالا جوليو سيزاري في كابيتولين هيل في روما “هذه أعلى نقطة في مسيرتي. عندما أنظر إلى هذه الجائزة تجعلني أكثر تصميما على الفوز بالمزيد.”

“يجب مشاركة كل هذا مع زملائي في الفريق، الذين وضعوني في أفضل حالة للفوز بها.”

وفاز بالجائزة روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ (34 هدفًا في الدوري الألماني) وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس (31 هدفًا في الدوري الإيطالي).

وقال الإيطالي “لقد فزت بها على أبطال أقوياء في عالم كرة القدم”.

“لكل فرد قصته الخاصة وقد بدأت قصتي بعيدًا، في ضواحي نابولي.

“لم أكن أرغب في الذهاب إلى المدرسة عندما كنت أعاني من حمى خفيفة، لكنني كنت أرغب دائمًا في الدخول إلى أرض الملعب. لقد جعلني هذا العناد دائمًا متميزًا.”

وبفوزه بالحذاء الذهبي، كسر إيموبيلي سيطرة رونالدو وليونيل ميسي ولويس سواريز على الجائزة التي استمرت عشر سنوات، وقاد لاتسيو إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 13 عامًا.

وقال بول جاسكوين لاعب وسط لاتسيو وإنجلترا السابق في مقطع فيديو لمنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي “سيرو إيموبيلي قاد لاتسيو إلى صدارة أوروبا حيث ينتمون”.

دعا مالك لاتسيو كلاوديو لوتيتو الدولي الإيطالي “رمز المدينة”.

واضاف “انه سفير لهذا النادي والجماهير”.