أول رد من الزمالك على سفر كهربا لتركيا للإنضمام لنادي تركي

أفاد مصدر مطلع بنادي الزمالك في تصريحات صحفية اليوم، إن النادي الأبيض يتحرك فى تجربة أخيرة لاحتواء أزمة محمود عبد المنعم “كهربا” جناح الفريق .

وسافر نجم الفريق الأبيض صباح اليوم الجمعة متوجهاً إلى دولة لبنان في رحلة ترانزيت حيث سيقوم بالمبيت يوما بلبنان قبل السفر إلى تركيا للتفاوض مع أندية بشكتاش ودينيزليسبور .

وأكمل المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن مسئولي الفريق الأبيض سيجتمعون مع والد “كهربا” أثناء ساعات فى تجربة أخيرة لحل الأزمة الحرجة ودياً قبل تصعيدها.

وانقطع كهربا عن تدريبات الفريق الأبيض بحجة أن عقده مع ناديه ينتهي بنهاية الموسم القائم، فيما يؤكد مسؤولو النادي الأبيض أن اللاعب مرتبط بعقد حتى عام 2022.

غير أن كهربا يؤكد على عدم قانونية عقده مع الفريق الأبيض نظراً لأن عقد التجديد تم توثيقه في ميعاد متأخر.

يذكر أن كهربا لعب 27 مباراة مع الزمالك في دوري كرة القدم المصري أثناء الموسم القائم (2018-2019)، ونجح في إلحاق 11 هدفًا وصنع 11 آخر.

وفي ذات السياق، كشفت تقارير صحفية أن محمود عبدالمنعم كهربا، جناح نادي القلعة البيضاء، بات على أعتاب الانتقال إلى دينيزليسبور التركي أثناء مدة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت جريدة “akishaber” التركية اليوم الجمعة أن دينيزليسبور توصل لاتفاق مع الجناح الأيسر “كهربا” على كافة التفاصيل المتعلقة بإنتقاله للفريق.

وأضافت الصحيفة الرياضية التركية، أن دينيزليسبور عاد إلى منافسات الدوري التركي الممتاز عقب غياب تسعة سنين، حيث تصدر جدول مركز منافسات دوري الدرجة الأولى التركي (2018-19).