مانشستر يونايتد يوافق على رسوم يوفنتوس للتعاقد مع أدريان رابيو

برز اللاعب أدريان رابيو البالغ من العمر 27 عامًا كهدف صادم لنادي الشياطين الحمر بعد فشلهم في الحصول على صفقة لنجم برشلونة فرينكي دي يونج، حيث أن الدولي الفرنسي غير مرغوب فيه في تورينو وهو متاح الآن بالنظر إلى أنه لم يتبق سوى 12 شهرًا على عقده مع السيدة العجوز، وعلى الرغم من أن يونايتد لم يفقد الأمل في التعاقد مع دي يونج، إلا أنهم قلقون من إنهاء نافذة الإنتقالات دون تعزيزات في خط الوسط. وأكدت بعض الصحف أنه تم الاتفاق الآن على صفقة مع يوفنتوس للتعاقد مع لاعب وسط باريس سان جيرمان السابق.

مانشستر يونايتد يوافق على رسوم مبدئية للتعاقد مع أدريان رابيو

الجدير بالذكر أن اللاعب لم يوافق بعد على الشروط الشخصية بشأن الانتقال إلى مانشستر ويقول التقرير إن والدته والتي تعتبر وكيلة رابيو هي من تعثره أمام الصفقة، من المرجح أن يسعى رابيو إلى زيادة راتبه والانضمام إلى يونايتد.

كان يونايتد منذ فترة طويلة يتابع الدولي الفرنسي رابيو، وكان يأمل في إبرام صفقة معه في عام 2019، ليرى الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا يهدر فرصته، وانخفض سهم رابيو منذ ذلك الحين، على الرغم من تحسن أدائه مع يوفنتوس الموسم الماضي، وتشتهر “فيرونيك” والدة رابيو بطبيعتها النارية، وواجهت ذات مرة المدرب لوران بلان في ساحة انتظار السيارات بملعب باريس سان جيرمان للتشكيك في قراراته.