أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 11_7_2019

يتدرب فريق النادي الأهلي لكرة القدم في اسبانيا استعدادا لإستكمال باقي مباريات الدوري المصري ضد فريقي الزمالك والمقاولون العرب،حيث يريد النادي الأهلي الفوز بباقي المباريات للحفاظ على صدارة الدوري المصري،حيث يتصدر الأحمر الدوري 74 نقطة في المركز الأول متفوقا على بيراميدز والزمالك،يستعد فريق النادي الأهلي بكل قوة وتركيز من خلال التدريبات والمباريات الودية في معسكر اسبانيا.

يلعب النادي الأهلي ثاني مباراة ودية في معسكر اسبانيا اليوم ضد فريق نيو بورت كاونتي على ملعب بيناتارا بمدينة سان بيدرو في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة،حيث لعب النادي الأهلي أول مباراة له ضد فريق سوكر سمارت الإسباني يوم الاثنين الماضي وفاز الأحمر بنتيجة كبيرة 9_0 لصالح الأهلي.

نفذ لاسارتي في مران اليوم العديد من الفقرات والتدريبات المتنوعة بالكرة وأكد على التركيز الشديد في الاختراق من العمق لإنهاء الهجمة بشكل جيد،وعقد مدرب النادي الأهلي مارتن لاسارتي جلسة مع مدافع الفريق محمد نجيب في حضور مخطط الأحمال اليخاندرو وتحدث معه على الأمور الفنية والتركيز في التدريبات من أجل المشاركة في المباريات والعودة للملاعب مرة أخري،تدرب محمود وحيد بعض التدريبات البدنية الإضافية المتنوعة على هامش مران الفريق للتعافي من الإصابة والعودة للمشاركة في المباريات.

وضع برنامج بدني قوي خاص لجيرالدو بعد العودة لمعسكر الفريق،وخضع اللاعب لتدريبات بدنية وأحمال للارتقاء بالجانب البدني قبل العودة للتدريبات الجماعية تحت اشراف مدرب الاحمال اليخاندرو،حيث يعمل الجهاز الفني للنادي الأهلي بكل قوة وتركيز من أجل العودة للحصول على الدوري ويكثف التدريبات البدنية والأحمال على اللاعبين والتدريب على انهاء الهجمة بشكل جيد.