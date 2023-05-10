موعد ورابط حجز تذاكر منطقة “فيا الرياض” ضمن فعاليات تقويم الرياض 2023-1444

كشفت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عبر موقعها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن موعد افتتاح منطقة” فيا الرياض”، حيث تم تصميم المنطقة على الطراز السلماني بالتناغم مع الهوية المحلية لمدينة الرياض، وفي السطور التالية سنتعرف على موعد ورابط حجز التذاكر بشكل إلكتروني.

موعد دخول منطقة “فيا الرياض” 2023

تنطلق فعاليات منطقة “فيا الرياض” يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023، وتستمر الفعاليات حتى يوم السبت الموافق 11 مايو 2024، فيما وتستقبل المنطقة الزوار من الساعة 08.00 صباحا إلى الساعة 01.00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

فعاليات منطقة “فيا الرياض”

تضم فيا الرياض عدد من المناطق والفعاليات المميزة، على النحو التالي.

• فندق “سانت ريجس الرياض” أحد أشهر فنادق الخمس نجوم.

• عدد من المطاعم والمقاهي العالمية.

• عدد من البوتيكات في عالم الأزياء والمجوهرات.

• صالات سينما.

• مراكز تسوق.

• فود ماركت عالمي.

• سبا عالمي.

رابط حجز تذاكر “فيا الرياض” عبر منصة enjoy.sa

يتم حجز التذاكر بشكل إلكتروني، عبر إتباع الخطوات التالية.

• الخطوة الأولى قم بالدخول إلى منصة عيشها ( أضغط هنا ).

• الخطوة الثانية قم بالضغط على أيقونة “شراء التذاكر”.

• الخطوة الثالثة قم بالضغط على”منصة التذاكر”، بعد ذلك يتم توجيهك إلى منصة الحجز Via Riyadh.

• الخطوة الرابعة قم بالضغط على وجهتك التي تريد الذهاب إليها، ثم قم بالضغط على أيقونة “المزيد”.

• الخطوة الخامسة قم بتحديد تاريخ وموعد الزيارة، وتسديد ثمن التذاكر بوسائل الدفع المتاحة.