موعد ورابط حجز تذاكر “الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية” 2023-1444

تستضيف مدينة الرياض فعاليات الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية VALORANT الموسم الأول لعام 2023، حيث يتنافس اللاعبين السعوديين المحترفين في الدوري الإلكتروني، وفي السطور التالية سنتعرف على خطوات حجز التذاكر بشكل إلكتروني عبر موقع تكت مكس.

موعد انطلاق الدوري السعودي الإلكتروني

تنطلق فعاليات “الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية” في SEF Arena2 في الرياض، يوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023، وتستمر الفعاليات حتي يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو 2023، فيما وتم طرح تذاكر الدخول على موقع تكت مكس، على النحو التالي.

خطوات حجز التذاكر عبر موقع تكت مكس

يتم حجز التذاكر بشكل إلكتروني، عبر موقع تكت مكس، عبر إتباع الخطوات التالية.

• الخطوة الأولى قم بالدخول إلى موقع تكت مكس ( أضغط هنا ).

• الخطوة الثانية قم بالضغط على أيقونة فعالية “الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية”.

• الخطوة الثالثة قم بقراءة الشروط والأحكام، ثم قم بالضغط على أيقونة “أحجز الآن”.

• الخطوة الرابعة قم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول.

• الخطوة الخامسة قم بتحديد عدد التذاكر المطلوبة، وتسديد قيمة التذاكر بوسائل الدفع المتاحة.