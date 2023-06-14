العناية بالمستفيدين توضح طريقة التنازل عن الأرض المجانية في دعم سكني

أوضحت عناية المستفيدين من برنامج سكني إمكانية التنازل عن الأرض المجانية للزوجة، كواحدة من الخدمات التي يوفرها البرنامج للمستفيدين في المملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي للبرنامج، وسكني هو أحد البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان السعودية إلى العديد من الفئات المستحقة للحصول على سكن مناسب، وذلك لدعم المواطنين وزيادة نسبة التملك العقاري في المملكة.

توضيح من عناية المستفيدين

توجه أحد المواطنين بسؤال عن إمكانية تنازله عن الأرض المجانية لأحد من أفراد عائلته، وذلك على الحساب الرسمي لعناية المستفيدين من برنامج سكني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وردت عناية المستفيدين على المواطن موضحة إمكانية التنازل عن الأرض المجانية المقدمة من الدعم السكني للزوجة، ويتم عمل خطوات التنازل من خلال الموقع الرسمي للدعم السكني، وذلك كالتالي:

أولا يجب على المواطن المستفيد من الدعم السكني أن يتوجه إلى الموقع الرسمي للبرنامج.

يتم تسجيل الدخول على الموقع باسم المستخدم وكلمة السر.

بعد ذلك يتم التوجه إلى “الخدمات الإلكترونية”.

من قائمة الخدمات الإلكترونية يتم الدخول على خيار “التنازل عن الدعم السكني” وذلك لعمل التنازل للزوجة والموافقة على الإقرار.

كما نوهت إدارة المستفيدين عن أن دقة البيانات المدخلة هي عامل مهم للسرعة في معالجة الطلب.

شروط دعم سكني

ولاستحقاق دعم سكني حددت وزارة الإسكان السعودية بعض الشروط المطلوبة، ونوضح لكم أهم هذه الشروط في النقاط التالية: