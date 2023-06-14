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العناية بالمستفيدين توضح طريقة التنازل عن الأرض المجانية في دعم سكني

أحمد صفي الدين

أوضحت عناية المستفيدين من برنامج سكني إمكانية التنازل عن الأرض المجانية للزوجة، كواحدة من الخدمات التي يوفرها البرنامج للمستفيدين في المملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي للبرنامج، وسكني هو أحد البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان السعودية إلى العديد من الفئات المستحقة للحصول على سكن مناسب، وذلك لدعم المواطنين وزيادة نسبة التملك العقاري في المملكة.

العناية بالمستفيدين توضح طريقة التنازل عن الأرض المجانية في دعم سكني

توضيح من عناية المستفيدين

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توجه أحد المواطنين بسؤال عن إمكانية تنازله عن الأرض المجانية لأحد من أفراد عائلته، وذلك على الحساب الرسمي لعناية المستفيدين من برنامج سكني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وردت عناية المستفيدين على المواطن موضحة إمكانية التنازل عن الأرض المجانية المقدمة من الدعم السكني للزوجة، ويتم عمل خطوات التنازل من خلال الموقع الرسمي للدعم السكني، وذلك كالتالي:

خدمة التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين
خدمة التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين
  • أولا يجب على المواطن المستفيد من الدعم السكني أن يتوجه إلى الموقع الرسمي للبرنامج.
  • يتم تسجيل الدخول على الموقع باسم المستخدم وكلمة السر.
  • بعد ذلك يتم التوجه إلى “الخدمات الإلكترونية”.
  • من قائمة الخدمات الإلكترونية يتم الدخول على خيار “التنازل عن الدعم السكني” وذلك لعمل التنازل للزوجة والموافقة على الإقرار.
  • كما نوهت إدارة المستفيدين عن أن دقة البيانات المدخلة هي عامل مهم للسرعة في معالجة الطلب.
العناية بالمستفيدين من دعم سكني
العناية بالمستفيدين من دعم سكني

شروط دعم سكني

ولاستحقاق دعم سكني حددت وزارة الإسكان السعودية بعض الشروط المطلوبة، ونوضح لكم أهم هذه الشروط في النقاط التالية:

شروط استحقاق دعم سكني
شروط استحقاق دعم سكني
  • يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم السكني من المواطنين السعوديين ولديه أسرة.
  • يشترط كذلك أن تكون الإقامة الدائمة للأسرة داخل المملكة العربية السعودية.
  • الحد الأدنى لعمر الشخص المتقدم يجب ألا يقل عن 25 عام.
  • يجب أن تكون الأسرة المستفيدة من دعم سكني لا تمتلك مسكن مناسب.
  • يجب أن تظل شروط الاستحقاق مستمرة حتى تتمكن الأسرة من الاستفادة من الدعم.
  • كما يجب ألا تكون الأسرة المتقدمة للحصول على دعم سكني لم تستفيد من هذا الدعم قبل ذلك.
  • يتم التسجيل في الدعم من خلال الموقع الرسمي للدعم السكني.
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أحمد صفي الدين

كاتب ومدون مصري، مهتم بإيصال أحدث الأخبار المحلية والعالمية إلى القارئ العربي، ومهتم أيضا بكل ما هو جديد في عالم التقنية والإنترنت

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