كيف اعرف استحقاقي في الدعم السكني؟ بالخطوات

أطلقت وزارة الإسكان المحلي خدمة تتيح للمواطنين التسجيل في قائمة طلبات الدعم السكني الخاصة بالوزارة، والتحقق من أهلية مقدم الطلب حسب الشروط، والحصول على الدعم السكني تلقائياً، تقوم الخدمة بالموافقة على الطلبات أو رفضها مباشرة من خلال الروابط الإلكترونية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

كيف اعرف استحقاقي في الدعم السكني - مصدر الصورة موقع سكني

استحقاق سكني برقم الهوية

عزيزي المستفيد، يمكنك التحقق من أهليتك للحصول على دعم سكني عن طريق رقم الهوية الخاص بك باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع سكني.

اضغط على قائمة الخدمات من أعلى الصفحة.

اختر الخدمات.

انقر على أيقونة “التحقق من حالة الأهلية”.

أدخل رقم الهوية لمعرفة استحقاق الدعم السكني باستخدام رقم الهوية.

أدخل كلمة المرور الخاصة بك.

أدخل الرمز المرئي.

الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول” لاستكمال استحقاق السكن باستخدام رقم الهوية.

خطوات طلب دعم سكني

يمكنك التعرف على خطوات طلب الدعم السكني من خلال الخطوات التالية:

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قم بالتسجبل في خدمات بوابة سكني لطلب الدعم من سكني.

أدخل رقم الهوية الوطنية.

أدخل رقم الهوية الوطنية. أدخل تاريخ الميلاد.

انقر على مربع “التحقق” لطلب الدعم السكني.

أدخل البريد الإلكتروني.

أدخل كلمة مرور الحساب.

أدخل رقم الجوال ورمز التفعيل.

بعد الانتهاء من التسجيل، اضغط على “التقدم بطلب للحصول على دعم الإسكان”.

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شروط الاستحقاق للدعم السكني

لكي تكون مؤهلاً للحصول على الدعم السكني في المملكة العربية السعودية، يجب استيفاء الشروط الأساسية التالية: