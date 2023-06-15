رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية عبر نظام نور 1444 للفصل الثالث الدراسي
تزامنًا مع انتهاء اختبارات الفصل الثالث الدراسي لبعض الإدارات التعليمية التي أصدرت قرار مُنذ فترة يتضمن تقديمها نظرًا لإقبال الحجاج وتزاحمهم في تلك المدن، حيث تسعى وزارة التعليم السعودي لتقديم يد العون لكافة الطلاب والطالبات لكي تُمكنهم من استمرار الدراسة بشكل طبيعي، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.
نتائج الطلاب برقم الهوية
لكي تتمكن من الحصول على النتيجة الخاصة بك فور ظهورها واعتمادها من قبل الجهات المسؤولة حيث من المفترض الإعلان عن نتائج منطقة مكة نظرًا لأن الطلاب خضوعوا للاختبارات النهائية على عكس باقي إدارات المملكة لذا لابد من اتباع الآتي:
- قم بالإنتقال مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بنظام نور الإلكتروني.
- ادخل البيانات في الخانات المخصصة لها ثم انقر على بحث.
- انقر على الاطلاع على النتيجة الخاصة بك
كيف اطلع شهادتي من نور
لكي تتمكن من الحصول على شهادتك لابد من اتباع الآتي:
- قم بالإنتقال إلى رابط نظام نور.
- ادخل للنظام من خلال بوابة النفاذ ثم ادخل رقم الهوية.
- اضغط على خانة بحث وسوف تظهر لك النتائج.
- انقر على حفظ واحتفظ بنسخة من الشهادة.
ثلاث حالات لاعتبار الطالب راسب
هناك بعض الحالات التي يُعتبر فيها الطالب راسب في المقرر الدراسي وهي:
- في حال غيابه عن اختبار نهاية الفصل الدراسي بدون عذر مقبول.
- عدم حصوله على الدرجة الصغرى للنجاح وهي 50 درجة.
- في حالة عدم حصولة في اختبار الدور الأول على 20% على الأقل من درجة الاختبار النهائي للمادة الدراسية التي يلزم لها اختبار نهائي.