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رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية عبر نظام نور 1444 للفصل الثالث الدراسي

نجوى جابر

تزامنًا مع انتهاء اختبارات الفصل الثالث الدراسي لبعض الإدارات التعليمية التي أصدرت قرار مُنذ فترة يتضمن تقديمها نظرًا لإقبال الحجاج وتزاحمهم في تلك المدن، حيث تسعى وزارة التعليم السعودي لتقديم يد العون لكافة الطلاب والطالبات لكي تُمكنهم من استمرار الدراسة بشكل طبيعي، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

نتائج الطلاب برقم الهوية

نتائج الطلاب برقم الهوية

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رابط استعلام نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي الفصل الدراسي الثالث 1444 وموقع بوابة نتائجنا لاستخراج الشهادات

نتائج الفصل الدراسي الثالث في السعودية 2023 عبر دخول نظام نور نتائج الطلاب برقم الهوية 1444

لكي تتمكن من الحصول على النتيجة الخاصة بك فور ظهورها واعتمادها من قبل الجهات المسؤولة حيث من المفترض الإعلان عن نتائج منطقة مكة نظرًا لأن الطلاب خضوعوا للاختبارات النهائية على عكس باقي إدارات المملكة لذا لابد من اتباع الآتي:

  • قم بالإنتقال مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بنظام نور الإلكتروني.
  • ادخل البيانات في الخانات المخصصة لها ثم انقر على بحث.

- صورة 1 - نتائج الطلاب برقم الهوية | نتائج الطلاب برقم الهوية 1444 | نتائج الفصل الثالث

  • انقر على الاطلاع على النتيجة الخاصة بك

كيف اطلع شهادتي من نور

لكي تتمكن من الحصول على شهادتك لابد من اتباع الآتي:

  • قم بالإنتقال إلى رابط نظام نور.
  • ادخل للنظام من خلال بوابة النفاذ ثم ادخل رقم الهوية.
  • اضغط على خانة بحث وسوف تظهر لك النتائج.
  • انقر على حفظ واحتفظ بنسخة من الشهادة.

- صورة 2 - نتائج الطلاب برقم الهوية | نتائج الطلاب برقم الهوية 1444 | نتائج الفصل الثالث

ثلاث حالات لاعتبار الطالب راسب

هناك بعض الحالات التي يُعتبر فيها الطالب راسب في المقرر الدراسي وهي:

  • في حال غيابه عن اختبار نهاية الفصل الدراسي بدون عذر مقبول.
  • عدم حصوله على الدرجة الصغرى للنجاح وهي 50 درجة.
  • في حالة عدم حصولة في اختبار الدور الأول على 20% على الأقل من درجة الاختبار النهائي للمادة الدراسية التي يلزم لها اختبار نهائي.
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نجوى جابر

كاتبة ومحررة منذ أكثر من 7 سنوات في تقديم المحتوى الخبري، وعملت بالعديد من الصحف الإخبارية

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