مواعيد المسلسل الكوري “أكثر من أصدقاء” على قناة mbc4 – بدءاً من الأحد 24 ديسمبر 2023

تبدأ قناة قناة ام بي سي 4 في عرض المسلسل الكوري أكثر من أصدقاء على شاشتها بدءاً من الأحد الموافق 24 ديسمبر 2023 م.

مواعيد مسلسل أكثر من أصدقاء على mbc4

موعد العرض

العرض من الأحد الى الخميس

10.00 صباحاً بتوقيت جرينتش

11.00صباحاً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس

12.00 ظهراً بتوقيت مصر

1.00 ظهراً بتوقيت السعودية والعراق والاردن

2.00 ظهراً بتوقيت الإمارات

موعد الإعادة

الإعادة من الإثنين الى الجمعة

5.00 صباحاً بتوقيت جرينتش

6.00 صباحاً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس

7.00 صباحاً بتوقيت مصر

8.00 صباحاً بتوقيت السعودية والعراق والاردن

9.00 صباحاً بتوقيت الإمارات

معلومات عن مسلسل أكثر من أصدقاء

الاسم الرسمي للمسلسل بالكورية 경우의 수

يعرف بالانجليزية باسم More Than Friends / وأيضاً باسم Number of Cases to Go From Friends to Lovers

المسلسل انتاج عام 2020

المسلسل من نوعية الفانتازيا الرومانسي الكوميدي.

عدد الحلقات 16 حلقة بالتقسيم الكوري / 25 حلقة بتقسيم ام بي سي

ملخص قصة مسلسل أكثر من اصدقاء

تدور أحداث العمل حول الشابة “كيونغ وو يون” وهي تعمل كخطاطة، والشاب “لي سو” ولديهم علاقة حب لمدة طويلة لمدة 10 سنوات، وانتهت علاقتهم خيث دائما ما يسيئان فهم بعضهما البعض.

بعد سنين من انتهاء علاقتهما الطويلة ويعرض عليها العمل في شركته، وبالرغم من تصرفه الغريب، ترى الموقف كفرصة ذهبية للانتقام.