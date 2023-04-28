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كيفية تجديد رخصة القيادة السعودية بواسطة “أبشر” 1444 بناءً على ما نشره حساب المنصة في تويتر

داليا الراوي

نشر حساب منصة أبشر الإلكترونية على الحساب الرسمي في موقع تويتر تغريدة عن إمكانية تجديد رخصة القيادة تحت هاشتاغ #أبشر_بها_وأنت_بمكانك بكل يسر وسهولة وبشكل إلكتروني من دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المُختصة، يجب على المواطنين السعوديين الراغبين بـ تجديد رخصة السير اتباع الخطوات التي أوضحها حساب أبشر الرسمي في تويتر،  ومن أهم شروط تجديد رخصة القيادة السعودية أن يتم تسديد رسوم تجديد رخصة السير بواسطة الحساب البنكي بالإضافة إلى أن يكون الفحص الدوري للمركبة ساري الصلاحية.

كيفية تجديد رخصة القيادة

طريقة تجديد الرخصة

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بموجب ما أعلن حساب المنصة في تويتر يمكن تجديد رخصة القيادة بطريقتين الأولى عن تطريق الموقع الرسمي بواسطة اتباع الخطوات التالية:

  1. الولوج إلى منصة أبشر.
  2. الضغط على تبويب المركبات.
  3. الضغط على خدمات.
  4. اختيار تبويب المركبات.
  5. الضغط على تجديد رخصة سير.
تجديد رخصة السير
رسوم تجديد رخصة القيادة

والطريقة الثانية تُتيح لـ طالبي الخدمة تنفيذها بواسطة التطبيق الذكي كالآتي:

  • الولوج إلى تطبيق أبشر.
  • الضغط على تبويب مركباتي.
  • تحديد المركبة.
  • اختيار تجديد رخصة سير.

شروط تجديد الرخصة السير

أشار حساب أبشر سابقا إلى مراعاة النقاط التالية:

  •  فحص فني ساري المفعول.
  • سداد رسوم التجديد.
  • سداد المخالفات المرورية.
  • آلا تتجاوز صلاحية رخصة القيادة القديمة 180 يوماً.
تجديد رخصة القيادة رسوم
رسوم تجديد رخصة السير

رسوم تجديد الرخصة

يُمكن تجديد رخصة القيادة بعد دفع رسوم تقدر بـ 40 ريال سعودي للرخصة الخاصة.

200 ريال سعودي رسوم تجديد رخصة قيادة الدراجات النارية لمدة 10 سنوات.

رسوم تجديد رخصة السير..رسوم تجديد رخصة القيادة ١٠ سنوات
رسوم تجديد رخصة القيادة ١٠ سنوات

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داليا الراوي

حاصلة على بكالوريوس في التاريخ أكتب في عدة مجالات في وقت فراغي
التدوين بالنسبة لي هواية وأحب أن أشارك خبرتي مع الأخرين

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