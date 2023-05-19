“بالخطوات” شرح دخول رابط نظام نور لتسجيل رياض الأطفال 1445 : وزارة التعليم السعودية تحدد ضوابط التسجيل

فتح رابط نظام نور لتسجيل رياض الأطفال، للعام الدراسي 2024/2023 اليوم الأحد الأول من شهر القعدة 1444 هجري، وفق المواعيد المحددة مسبقاً من قبل الوزارة، وكانت الوزارة قد فتحت رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي 1445 في الفترة السابقة، وحددت الوزارة الشروط العامة للتسجيل في الروضات الحكومية، والأهلية، والمستندات التي يجب رفعها عن تقديم طلب الالتحاق بالروضة، وأضافت الوزارة أن عملية التسجيل إلكترونية من خلال دخول ولي الأمر على نظام نور، وتسجيل بياناته اسم المستخدم وكلمة المرور، لمن يمتلك حساب على النظام وتسجيل أبنه، ومن لا يملك حساب عليه إنشاء حساب جديد أولاً ثم إكمال عملية التسجيل.

قالت وزارة التعليم السعودية عبر موقعها الرسمي على تويتر أن أولوية التسجيل لأطفال المرحلة الثالثة، وتم تقسيم التسجيل إلي 3 مجموعات تضم عدد من المناطق والإدارات التعليمية، وأشارت إلي أن التسجيل في هذه المرحلة للطلاب الذين أكملو 3 سنوات ولم يبلغ 6 سنوات.

بدءًا من يوم غد الأحد..#وزارة_التعليم تفتح التسجيل في مرحلة #رياض_الأطفال من خلال "نظام نور" وفق 3 مجموعات. pic.twitter.com/SVgtSJRA8o — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) May 20, 2023

ما هي شروط تسجيل رياض الأطفال 1445؟

كما أشرنا في صدر المقال فأن التقديم في الروضة يستلزم له توافر بعض الشروط وهو ما سنقدمه لكم فيما يلي.

أن يكون الطفل سعودي الجنسية في حال أن كان متقدم للروضة الحكومية. أما في حالة أن التقديم في روضة أهلية تقبل السعوديون والأجانب بشرط توافر السن المحدد. كما يشترط أن يكون الطفل قد حصل على التطعيمات والتحصينات المقررة. تقديم شهادة الكشف الطبي على الطفل المتقدم من خلال مستشفى حكومي معتمدة. أن يكون عمر الطفل متوافق مع السن المحدد للتسجيل في الروضات.

التسجيل 3 مراحل بحسب المناطق والإدارات التعليمية

رابط نظام نور تسجيل رياض الأطفال

في حالة أن ولي الأمر لا يمتلك حساب عبر نظام نور عليه إنشاء حساب جديد، من خلال الدخول على النظام وتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور المطلوبة للدخول، ثم النقر على رابط تسجيل ولي أمر جديد، وأتباع الخطوات المطلوبة لإنشاء حساب جديد، ثم إكمال عملية التسجيل كما يلي.

الدخول على نظام نور noor.moe.gov.sa .

. تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم دخول جديد.

أضغط على أيقونة تسجيل الأبناء ثم حدد تسجيل طالب جديد في الروضة.

سجل كافة بيانات الطالب المراد التقديم له بصورة صحيحة وأرفع المستندات المطلوبة.

تحديد الروضة المراد التقديم فيها والتي تقع بالقرب من محل السكن ثم أنقر تسجيل.

سوف تصلك رسالة بنجاح عملية التسجيل الإلكتروني في مرحلة رياض الأطفال.

موعد التسجيل

يبدأ التسجيل يوم الأحد 2023/05/21 الموافق الأول من شهر ذي القعدة 1444، ولم تحدد الوزارة موعد لوقف التسجيل، وعاداً يكون التسجيل مفتوح حتى قبل بداية العام الدراسي الجديد بقليل.

ما هي مستويات التقديم لمرحلة رياض الأطفال؟

المرحلة تاريخ الميلاد المرحلة الأولى من 1441/03/02 حتى 1442/02/02 الثانية من 1440/03/05 حتى 1441/02/02 الثالثة من 1439/03/02 حتى 1440/05/02

المستندات التي يجب رفعها في طلب التقديم

شهادة ميلاد حديثة للطفل.

صورة طبق الأصل من سجل العائلة.

شهادة التطعيمات وكذلك شهادة الكشف الطبي التي تثبت صحة الطفل.

أثبات محل السكن للأطفال السعوديون/ للأطفال الأجانب صورة من إقامة ولي الأمر سارية المفعول.

ضوابط وطريقة تسجيل رياض الأطفال 1445 عبر نظام نور

طريقة التسجيل لمن أراد مع بعض الأدلة للتسجيل في مدارس #رياض_الأطفال. https://t.co/IgDnIceHGk — أتابع التعليم بترقب! (@StandPoint223) May 20, 2023

التسجيل إلكتروني عبر النظام للروضات الحكومية والأهلية. الأولوية في التسجيل هذا العام لأطفال المرحلة الثالثة. لا يمكن تسجيل طالب ملفه فعال في روضة. الأطفال غير السعوديون من أم سعودية يتم تسجيلهم من خلال قائد الروضة. غير متاح للتسجيل إلا بعد إدخال الشواغر والموافقة عليها ثم تسجيل التفعيل.

وزارة التعليم السعودية

شملت أكثر من 45٪ من المتقدمين والمتقدمات، وتحقيق الرغبة الأولى لأكثر من 72٪.. #وزارة_التعليم تُعلن نتيجة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام 1444هـ.https://t.co/BD7ePvBeml pic.twitter.com/drBw1Kcvrm — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) May 18, 2023

في ظل التحضير للعام الدراسي الجديد من تسجيل رياض أطفال وتسجيل الصف الأول الابتدائي 1445، فقد أعلنت الوزارة عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، والتي جاءت نسبة من شملتهم الحركة 45% من عدد المعلمين والمعلمات المتقدمين للحركة، كما جاءت نسبة من تحققت لهم الرغبة الأولى في النقل 72% وفق ما أعلنته الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر.

منهج رياض الأطفال الوطني

تعتمد المملكة العربية السعودية 3 نظريات عالمية في بناء مناهج الروضة وهي كما يلي.

النظرية الأولى : تشمل نظريات عدد من علماء النفس “نظرية التطور المعرفي لجان بياجيه. الثانية : نظرية التعليم الاجتماعي ل “البرت باندورا”. النظرية الثالثة “النظرية الاجتماعية الثقافية ل “ليفانيغوتسكي”.

وزارة الصحة السعودية

كيف يمكنك حجز موعد لطفلك لإجراء فحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي؟ pic.twitter.com/qxspYQIlhp — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) May 20, 2023

أعلنت وزارة الصحة السعودية عبر حسابها الرسمي على تويتر عن طريقة حجز موعد للكشف على الأطفال المتقدمين للصف الأول الأبتدائي، من خلال أقرب مركز صحي تطبيق صحتي وعيادات طب الأسرة، لإجراء فحص اللياقة المدرسية، لاكتشاف المشكلات الصحية التي قد تعيق الطلاب عن الانتظام في مدارسهم.