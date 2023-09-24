حفظ مقاطع تيك توك بطريقتين بدون علامة مائية

نرى في كثير من الأحيان العديد من الفيديوهات على تطبيق tiktok ونرغب في حفظ مقاطع تيك توك التي نراها على هواتفنا الذكية وذلك لمشاهدتها في أي وقت نريده وكذلك بدون أن نكون مُتصلين بالانترنت ونظرًا لشعبية التطبيق الحالية ولإقبال الكثير على استخدام والرغبة في تنزيل فيديو تيكتوك نجد العديد من المواقع والتطبيقات التي تُقدم تلك الخدمة مجانًا وبدون دفع أي رسوم وهذا ما سوف نكشف عنه من خلال طريقتين.

يمكن حفظ مقاطع تيك توك بطريقتين:

استخدام تطبيق TikTok الرسمي

إذا كنت تستخدم تطبيق TikTok الرسمي على هاتفك المحمول، فيمكنك حفظ مقاطع الفيديو باتباع هذه الخطوات:

• افتح تطبيق TikTok.

• ابحث عن الفيديو الذي تريد حفظه.

• انقر على أيقونة “مشاركة” في الزاوية اليمنى السفلية من الفيديو.

• حدد “حفظ الفيديو”.

• سيتم حفظ الفيديو في مجلد “الملفات” على هاتفك المحمول.

استخدام أداة تنزيل مقاطع تيك توك عبر الإنترنت

هناك العديد من أدوات حفظ مقاطع تيك توك عبر الإنترنت التي يمكنك استخدامها لحفظ مقاطع الفيديو بدون علامة مائية، والتي في مجملها تعمل بطريقة تكاد تكون واحدة إذا لم تكن بالفعل كذلك ولهذا نحد الخطوات متماثلة وهي كالتالي:

• افتح متصفح الويب الخاص بك.

• انتقل إلى موقع أداة تنزيل مقاطع تيك توك.

• الصق رابط الفيديو الذي تريد حفظه في مربع الإدخال.

• انقر على زر “تنزيل”.

• سيتم تنزيل الفيديو على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

كيف احفظ مقاطع من تيك توك بدون حقوق؟

إذا قمت بتنزيل مقطع فيديو تيك توك باستخدام أداة تنزيل عبر الإنترنت، فقد لا يكون خاليًا من العلامة المائية، لإزالة علامة مائية تيك توك من مقطع فيديو تم تنزيله، يمكنك استخدام أحد تطبيقات إزالة العلامة المائية، إليك كيفية استخدام أحد هذه التطبيقات:

• قم بتثبيت تطبيق إزالة العلامة المائية على هاتفك المحمول والذي سوف نضع لكم أمثلة عليه لاحقًا.

• افتح التطبيق.

• ابحث عن مقطع الفيديو الذي تريد إزالة علامة مائية منه.

• اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإزالة العلامة المائية.

أمثلة على مواقع حفظ مقاطع تيك توك

SaveTik

ssstik.io

TikTok Downloader

Snaptik

Tikmate

أمثلة على تطبيقات إزالة العلامة المائية

Remove & Add Watermark

InShot

VivaVideo

Video Eraser

Video Editor Pro

شرح بعض تطبيقات حفظ مقاطع تيك توك

تُعد تطبيقات حفظ مقاطع تيك توك من أكثر التطبيقات شعبية في العالم، حيث تتيح للمستخدمين تنزيل مقاطع الفيديو من TikTok بدون علامة مائية، وفيما يلي أشهر هذه التطبيقات وكيفية عملها:

TikSaver

يعد TikSaver أحد أشهر تطبيقات حفظ مقاطع تيك توك، ويتميز بسهولة الاستخدام وسرعة التنزيل، وللاستفادة من هذا التطبيق، اتبع الخطوات التالية:

• افتح تطبيق TikTok وابحث عن مقطع الفيديو الذي تريد تنزيله.

• اضغط على رمز المشاركة في أسفل الفيديو.

• اضغط على “نسخ الرابط”.

• افتح تطبيق TikSaver واضغط على زر “الصق الرابط”.

• اضغط على زر تنزيل فيديو تيكتوك.

Video Downloader for TT

يتميز تطبيق Video Downloader for TT بالعديد من الميزات، بما في ذلك إمكانية تنزيل مقاطع الفيديو بجودة عالية وتحويلها إلى تنسيقات أخرى، وعليك اتباع الخطوات التالية:

• حدد مقطع الفيديو الذي تُريد تحميله من التيك توك.

• سوف تجد أسفل المقطع رمز المشاركة قم بالضغط عليه.

• ثم اختر نسخ الرابط.

• توجه إلى تطبيق Video Downloader for TT وفي صندوق الرابط إلصق ما قمت بنسخه.

• اختر جودة الفيديو التي تريد تنزيلها، ثم أنقر على تنزيل فيديو تيكتوك.

SaveTik

يتميز تطبيق SaveTik بإمكانية حفظ مقاطع تيك توك في مجموعات ومشاركة مقاطع الفيديو بسهولة، وللاستفادة من هذا التطبيق، اتبع الخطوات التالية:

• قم بفتح tik tok على جهازك.

• لأي فيديو أعجبك وتريد تحميله اضغط على رمز المشاركة أسفل منه.

• كل ما عليك الآن هو نسخ رابط هذا الفيديو.

• قم بفتح تطبيق SaveTik واضغط على زر “الصق الرابط”.

• قم الآن بالضغط على زر تنزيل مقاطع tik tok.

للحصول على التطبيقات السابقة كل ما عليك هو التوجه إلى متجر جوجل بلاي للاندرويد ثم كتابة اسم التطبيق في صندوق البحث الخاص به ثم اضغط بحث، فسوف يظهر لك التطبيق وبالتالي القيام بتنزيله وتثبته على جهازك ويجب عليك قراءة المراجعات والتقييمات الخاصة بالتطبيق للتأكد من ملائمته لك.