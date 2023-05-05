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“بالخطوات” رابط تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1445 عبر نظام نور الموعد والشروط

أسماء ربيع

قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان رسميا عن الموعد الرسمي لتقديم وتسجيل التلاميذ الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1445، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية أن تسجيل التلاميذ سوف يكون إلكترونيا عبر موقع نور الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم، ومع اقتراب موعد التسجيل الإلكتروني للطلاب الجدد أصبح التعرف على موعد وشروط التقديم والمستندات المطلوبة هو الشغل الشاغل لدى الكثير من أولياء الأمور في كافة المدن والمحافظات السعودية.

تسجيل صف اول ابتدائي 1445

موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي

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أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية أن التسجيل في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم سوف ينطلق يوم الأحد القادم الموافق 17 شوال 1444 والموافق 7 مايو 2023، هذا وقد أكدت وزارة التربية والتعليم السعودية أن عملية التسجيل سوف تشمل المدارس الحكومية والأهلية وذلك للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال.

"بالخطوات" رابط تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1445 عبر نظام نور الموعد والشروط 1 5/5/2023 - 11:34 م

شروط التسجيل في الصف الأول الابتدائي 1445

أعلنت وزارة التربية السعودية عن الشروط التي يجب توافرها في التلاميذ لكي يتم تسجيلهم في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم، وهذه الشروط هى:

  • أن لا يقل عمر التلميذ عن ست سنوات.
  • أن لا يتجاوز عمر التلميذ السن المحدد من قبل الوزارة وهو 11 عاما وثلاثة أشهر.
  • اجتياز التلميذ لجميع الفحوصات الطبية التي سيتم إجرائها له بمعرفة المتخصصين.

هذا وقد أعلنت وزارة التربية السعودية أن نتائج الفرز سوف يتم إعلانها رسميا يوم 15 ذو القعدة 1444 وسوف يتم إرسال رسائل نصية لأولياء الأمور لإعلامهم بالنتيجة.

"بالخطوات" رابط تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1445 عبر نظام نور الموعد والشروط 2 5/5/2023 - 11:34 م

كيفية تسجيل صف أول ابتدائي 1445

هناك مجموعة من الخطوات يجب اتباعها للتسجيل في الصف الأول الابتدائي 1445 عبر خدمة التسجيل الإلكتروني، وهذه الخطوات هى:

  • وصول رسالة نصية إلى هاتف ولي الأمر تحتوي رابط التسجيل عبر نظام نور.
  • الدخول على الرابط المرفق بالرسالة والتسجيل إلكترونياً.
  • الإطلاع على البيانات.
  • تحديد الابن المراد تسجيله.
  • تحديد عنوان السكن.
  • تحديد رغبات المدارس.
  • إرسال الطلب.
  • تأكيد القبول.

"بالخطوات" رابط تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1445 عبر نظام نور الموعد والشروط 3 5/5/2023 - 11:34 م

المستندات المطلوبة لتسجيل طلاب أول ابتدائي

  • صورة الأسرة أو الإقامة.
  • صورة التحصينات والتطعيمات الأساسية.
  • صورة من عقد الإيجار أو ملكية السكن.
  • صورة من الكشف الطبي.
  • صورة من شهادة الميلاد.
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أسماء ربيع

محررة ومدونة مصرية أعمل بموقع نجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس علوم حاسب آلي عام 2007، وأحب هوايتي تصفح الإنترنت ومتابعة مباريات كرة القدم العربية والعالمية، والأخبار العربية وإهتمامات المرأة، كما أعشق السفر والقصص القصيرة.

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