تسجيل دخول انستا بدون كلمة مرور باستخدام 4 طرق

يبحث الكثير من المستخدمين عن طريقة لتسجيل دخول انستا بدون كلمة مرور، وذلك لعدة أسباب، منها نسيان كلمة المرور، أو الرغبة في تسجيل دخول حساب آخر دون الحاجة إلى تذكر كلمة المرور الخاصة به، وفي الواقع هناك عدة طرق للقيام بذلك بدون أي مشاكل أو تعقيدات وسوف نوضح لكم أربعة منها هذا إلى جانب بعض النصائح الأمنية بشأن عمليات تسجيل الدخول إلى أنستقرام وكلمات المرور.

الطريقة الأولى: استخدام رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني

إذا كنت تتذكر رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني الخاص بحسابك على انستا، فيمكنك استخدامهما لتسجيل الدخول دون الحاجة إلى كلمة المرور.

وإليك الخطوات:

افتح تطبيق انستا على هاتفك أو جهازك اللوحي. اضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”. اضغط على “نسيت كلمة المرور؟”. أدخل رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني الخاص بحسابك. اضغط على “متابعة”. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاستعادة كلمة المرور الخاصة بك.

الطريقة الثانية: استخدام أداة خارجية

هناك العديد من الأدوات الخارجية التي يمكن أن تساعدك في تسجيل دخول انستا بدون كلمة مرور، وتعمل هذه الأدوات عن طريق إنشاء نسخة احتياطية لكلمات مرور حساباتك على انستا، ثم السماح لك بتسجيل الدخول باستخدام هذه النسخ الاحتياطية.

وإليك بعض الأمثلة على هذه الأدوات:

LastPass

Dashlane

1Password

الطريقة الثالثة: استخدام ميزة “تسجيل الدخول عبر Facebook”

إذا كان لديك حساب على فيسبوك، فيمكنك استخدام ميزة “تسجيل الدخول عبر Facebook” لتسجيل دخول انستا بدون كلمة مرور.

وإليك الخطوات:

افتح التطبيق المُثبت على جهازك. اضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”. اضغط على “تسجيل الدخول عبر Facebook”. قم بإدخال البيانات الخاصة بك بحساب فيسبوك. ثم اضغط على تسجيل الدخول.

الطريقة الرابعة: استخدام ميزة “تسجيل الدخول عبر Google”

إذا كان لديك حساب على جوجل، فيمكنك استخدام ميزة “تسجيل الدخول عبر Google” لتسجيل دخول انستا بدون كلمة مرور.

وإليك الخطوات:

قم بفتح تطبيق أنستا على جوالك. اضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”. اضغط على “تسجيل الدخول عبر Google”. أدخل بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك على جوجل. اضغط على “تسجيل الدخول”.

نصائح أمنية

عند استخدام أي من الطرق المذكورة أعلاه لتسجيل دخول انستا بدون كلمة مرور، من المهم اتباع النصائح التالية للحفاظ على أمان حسابك: