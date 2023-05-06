المسلسل التركي “اسمي فرح” على mbc4 – مواعيد العرض والإعادة
تبدأ قناة ام بي سي 4 بدءاً من مساء الأحد 7 مايو 2023 م في عرض المسلسل التركي اسمي فرح على شاشتها بديلاً عن مسلسل أميرة بلا تاج، وتعرض الحلقات الجديدة على منصة شاهد ايضاً.
توقيت مسلسل اسمي فرح على mbc4
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يعرض المسلسل يومياً من الأحد الى الخميس
مواعيد العرض
- 6.30 مساءاً بتوقيت جرينتش
- 7.30 مساءاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر
- 8.30 مساءاً بتوقيت ليبيا والسودان
- 9.30 مساءاً بتوقيت مصر والسعودية والعراق
- 10.30 مساءاً بتوقيت الإمارات
الإعادة الأولى
- 12.00 منتصف الليل بتوقيت جرينتش
- 1.00 صباحاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر
- 2.00 صباحاً بتوقيت ليبيا والسودان
- 3.00 صباحاً بتوقيت مصر والسعودية والعراق
- 4.00 صباحاً بتوقيت الإمارات
الإعادة الثانية
- 6.30 صباحاً بتوقيت جرينتش
- 7.30 صباحاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر
- 8.30 صباحاً بتوقيت ليبيا والسودان
- 9.30 صباحاً بتوقيت مصر والسعودية والعراق
- 10.30 صباحاً بتوقيت الإمارات
الإعادة الرابعة
- 12.00 مساءاً بتوقيت جرينتش
- 1.00 مساءاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر
- 2.00 مساءاً بتوقيت ليبيا والسودان
- 3.00 مساءاً بتوقيت مصر والسعودية والعراق
- 4.00 صباحاً بتوقيت الإمارات
معلومات عن مسلسل اسمي فرح
- الاسم الرسمي للمسلسل بالتركية Adim Farah
- عرضت الحلقة الأولى في 10 يناير 2023 في تركيا.
- مسلسل اسمي فرح مقتبس من المسلسل الارجنتيني La Chica que Limpia
- المسلسل من نوعية الدراما
- المسلسل انتاج 2023 (وما زال يعرض في تركيا)
- تم عرض 10 حلقات من المسلسل بالتقسيم التركي
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فكرة قصة المسلسل: عندما تشهد لاجئة إيرانية في اسطنبول على جريمة قتل، تصبح مستهدفة من قبل المافيا المحلية. حينئذ، يتوجب عليها إنقاذ نفسها وحماية ابنها المصاب بمرض مزمن.