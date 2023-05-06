المسلسل التركي “اسمي فرح” على mbc4 – مواعيد العرض والإعادة

تبدأ قناة ام بي سي 4 بدءاً من مساء الأحد 7 مايو 2023 م في عرض المسلسل التركي اسمي فرح على شاشتها بديلاً عن مسلسل أميرة بلا تاج، وتعرض الحلقات الجديدة على منصة شاهد ايضاً.

توقيت مسلسل اسمي فرح على mbc4

يعرض المسلسل يومياً من الأحد الى الخميس

مواعيد العرض

6.30 مساءاً بتوقيت جرينتش

7.30 مساءاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

8.30 مساءاً بتوقيت ليبيا والسودان

9.30 مساءاً بتوقيت مصر والسعودية والعراق

10.30 مساءاً بتوقيت الإمارات

الإعادة الأولى

12.00 منتصف الليل بتوقيت جرينتش

1.00 صباحاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

2.00 صباحاً بتوقيت ليبيا والسودان

3.00 صباحاً بتوقيت مصر والسعودية والعراق

4.00 صباحاً بتوقيت الإمارات

الإعادة الثانية

6.30 صباحاً بتوقيت جرينتش

7.30 صباحاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

8.30 صباحاً بتوقيت ليبيا والسودان

9.30 صباحاً بتوقيت مصر والسعودية والعراق

10.30 صباحاً بتوقيت الإمارات

الإعادة الرابعة

12.00 مساءاً بتوقيت جرينتش

1.00 مساءاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

2.00 مساءاً بتوقيت ليبيا والسودان

3.00 مساءاً بتوقيت مصر والسعودية والعراق

4.00 صباحاً بتوقيت الإمارات

معلومات عن مسلسل اسمي فرح