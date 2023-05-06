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المسلسل التركي “اسمي فرح” على mbc4 – مواعيد العرض والإعادة

محمد عبد الرازق

تبدأ قناة ام بي سي 4 بدءاً من مساء الأحد 7 مايو 2023 م في عرض المسلسل التركي اسمي فرح على شاشتها بديلاً عن مسلسل أميرة بلا تاج، وتعرض الحلقات الجديدة على منصة شاهد ايضاً.

المسلسل التركي "اسمي فرح" على mbc4 - مواعيد العرض والإعادة 1 6/5/2023 - 12:20 ص

توقيت مسلسل اسمي فرح على mbc4

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يعرض المسلسل يومياً من الأحد الى الخميس

مواعيد العرض 

  • 6.30 مساءاً بتوقيت جرينتش
  • 7.30 مساءاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر
  • 8.30 مساءاً بتوقيت ليبيا والسودان
  • 9.30 مساءاً بتوقيت مصر والسعودية والعراق
  • 10.30 مساءاً بتوقيت الإمارات

الإعادة الأولى

  • 12.00 منتصف الليل بتوقيت جرينتش
  • 1.00 صباحاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر
  • 2.00 صباحاً بتوقيت ليبيا والسودان
  • 3.00 صباحاً بتوقيت مصر والسعودية والعراق
  • 4.00 صباحاً بتوقيت الإمارات

الإعادة الثانية 

  • 6.30 صباحاً بتوقيت جرينتش
  • 7.30 صباحاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر
  • 8.30 صباحاً بتوقيت ليبيا والسودان
  • 9.30 صباحاً بتوقيت مصر والسعودية والعراق
  • 10.30 صباحاً بتوقيت الإمارات

الإعادة الرابعة 

  • 12.00 مساءاً بتوقيت جرينتش
  • 1.00 مساءاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر
  • 2.00 مساءاً بتوقيت ليبيا والسودان
  • 3.00 مساءاً بتوقيت مصر والسعودية والعراق
  • 4.00 صباحاً بتوقيت الإمارات

معلومات عن مسلسل اسمي فرح

  • الاسم الرسمي للمسلسل بالتركية Adim Farah
  • عرضت الحلقة الأولى في 10 يناير 2023 في تركيا.
  • مسلسل اسمي فرح مقتبس من المسلسل الارجنتيني La Chica que Limpia
  • المسلسل من نوعية الدراما
  • المسلسل انتاج 2023 (وما زال يعرض في تركيا)
  • تم عرض 10 حلقات من المسلسل بالتقسيم التركي
  • فكرة قصة المسلسل: عندما تشهد لاجئة إيرانية في اسطنبول على جريمة قتل، تصبح مستهدفة من قبل المافيا المحلية. حينئذ، يتوجب عليها إنقاذ نفسها وحماية ابنها المصاب بمرض مزمن.
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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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