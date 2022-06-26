طريقة عمل الدجاج المسلوق بطعم مميز

الدجاج المسلوق هو من أسهل الأكلات، حيث يمكن تناول الدجاج مع طبق من الأرز والشوربة، كما أنه في حالة المرض لا قدر الله فلا ينصح أبدا بأكل الطعام ” المسبك ” بل يفضل الاعتماد على المسلوق فقط، إليكم طريقة عمل الدجاج المسلوق.

المكونات

دجاجة.

دقيق وليمون وخل وملح وماء لغسل الدجاج.

4 حبات من ورق اللورة.

4 حبات من الحبهان.

ملح، وفلفل أسود وكمون وشطة مطحونة حسب الرغبة.

بصلة متوسطة الحجم.

حبة طماطم حسب الرغبة.

ملعقة من السمن.

الطريقة