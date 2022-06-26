طريقة عمل الدجاج المسلوق بطعم مميز
الدجاج المسلوق هو من أسهل الأكلات، حيث يمكن تناول الدجاج مع طبق من الأرز والشوربة، كما أنه في حالة المرض لا قدر الله فلا ينصح أبدا بأكل الطعام ” المسبك ” بل يفضل الاعتماد على المسلوق فقط، إليكم طريقة عمل الدجاج المسلوق.
المكونات
- دجاجة.
- دقيق وليمون وخل وملح وماء لغسل الدجاج.
- 4 حبات من ورق اللورة.
- 4 حبات من الحبهان.
- ملح، وفلفل أسود وكمون وشطة مطحونة حسب الرغبة.
- بصلة متوسطة الحجم.
- حبة طماطم حسب الرغبة.
- ملعقة من السمن.
الطريقة
- اغسلي الدجاج جيدا بالماء، ثم انقعيه في الليمون والملح والدقيق والماء والخل لمدة 20 دقيقة، ثم اغسلي الدجاج جيدا بالماء.
- في قدر على نار متوسطة، شوحي الفرخة مع السمن وورق اللورة والحبهان والبصلة غير المقطعة، ورشي قليلا من البهارات على الدجاج وقلبي.
- قومي بتهدئة النار، ثم غطي القدر واتركي الدجاج لمدة ربع ساعة.
- ثم ضعي الماء ليغطي الدجاج والبهارات حسب الرغبة، ويمكن إضافة الطماطم المعصورة، واتركيها تنضج على النار لمدة تتراوح من نصف ساعة حتى ساعة إلا ربع، مع متابعتها من حين لآخر.
- بهذا تكون الشوربة والدجاج جاهزة، قدميها مع الأرز، أو يمكن لك استخدام الشوربة في صنع البسلة أو الملوخية.
- كما يمكن لك تحمير الدجاج في القليل من السمن، لإعطاء طعم أروع، وبالهناء والشفاء.