كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، حيث أنه أيام قليلة ويرحل شهر رمضان المبارك لعام 2022، فقد مر شهر رمضان هذا العام بسرعة كبيرة جداً، دون أن نشعر على قرب نهايته، ولما لا فهو الشهر الفضيل الذي ينتظره المسلمين بفارغ الصبر كل عام ، لنعود مرة أخرى لانتظار حلوله في العام المقبل، حيث إننا جميعاً نتمنى من الله عز وجل أن يطيل في أعمارنا وأعمار أحباؤنا وأولادنا وأمهاتنا وآباؤنا لرمضان القادم ولرمضانات عديدة.

موعد عيد الفطر المبارك 2022 في السعودية والكويت ومصر:-

أعلن مركز الفلك في المملكة العربية السعودية، أن كل الدراسات والأبحاث الفلكية تشير إلى أن شهر رمضان هذا العام سيكون كاملاً، أي أنه سيكمل عدته ثلاثون يوماً، ولهذا فإنه من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2022 هو يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022.

كذلك تشير كافة التوقعات الفلكية في دولة الكويت بأن يكون أول أيام عيد الفطر هو يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022، لتتفق بذلك التوقعات الفلكية في الكويت والسعودية.

أما في جمهورية مصر العربية فقد أعلن مركز البحوث الفلكية بأن يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022 سيكون أخر أيام شهر رمضان المبارك، وأن أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر سيكون في اليوم التالي وهو يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022.

وفي ذات السياق فقد أعلنت دار الإفتاء المصرية بأنها سوف تقوم باستطلاع هلال شهر شوال يوم السبت الموافق 30 أبريل 2022، وذلك من خلال كل لجانها الشرعية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وأن دار الافتاء سوف تعلن نتيجة ذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة، وفي حالة صعوبة رؤية هلال شهر شوال، فإن يوم الأحد سيكون هو المكمل لشهر رمضان المبارك، ويكون الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في السعودية:-

قام الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية في السعودية بإصدار توجيهاً يتضمن تحديد وقت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1443، مشيراً إلى أن وقت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك سيكون بعد أن تشرق الشمس بربع ساعة وذلك وفق تقويم أم القري.