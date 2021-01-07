تعرف على أطول كلمة وأقصر آية في القرآن الكريم

القران الكريم من الكتب المقدسة عند المسلمين، وهو كلام الله المنزل على النبي محمد بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، فيتعبر أحسن وأكمل الحديث، ويتمتع بالعديد من المميزات فيعدّ أعلى درجات الفصاحة والبلاغة، وهذا يعتبر سر إعجازه إذ عمل المشككين على مر العصور على محاولة التشكيك ودراسته بطريقة ممتعة لمحاولة إثبات وجهة نظرهم، إلًا أن الأمر يدعوهم أحيانًا إلى الدخول في الإسلام حبًا في القرأن وانبهارًا بالإعجاز العلمي فيه.

يعمل المسلمين على تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ويجتهدون في ختم القرآن معظم الأيام وخاصة في شهر رمضان، إذ يعلمون على تعليمه للأطفال منذ الصغر فيعتمدون على ذهابهم إلى مكاتب التحفيظ لحسن قرآته وتدبر معانيه وقرآته بطريقة جيدة.

والقرأن الكريم منظم بطريقة إلهية كفل الخالق حفظه من التحريف والأذى إلى يوم القيامة فيحتوي على سور طويلة، وأيات أيضَا ويجول في خاطر العديد من المواطنين التعرف على أطول آيه في القرآن الكريم، نقدم لكم في التقرير التالي أطول سورة في القرآن الكريم والتعرف على أطول آية أيضَا.

أطول كلمة في القران الكريم

واحتوى القرآن الكريم على العديد من السور والآيات الطويلة والكلمات الأطول وللتعرف على أطول كلمة في القران الكريم يقتضى العمل على دراسته وقرآته بطريقة محكمة وجيدة والتدبر معانيه والانشغال به ويعد أطول كلمة في القرآن في قول الله تعالى “فأسقيناكموه”، وهي ضمن الآية الكريمة” وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ” الآية الثانية والعشرين من سورة الحجر والتي حددها العلماء بأنها أطول آية في القرآن الكريم.

أقصر آية في القرآن الكريم

واتفق العلماء على أن أقصر آية في القرآن الكريم بالعدد المدني في سورة القرآن في قول الله تعالي” مدهامتان” في سورة الرحمان في أرجع العلماء على أن أقصر آية في القرآن الكريم طبقًا للعدد الكوفي “حم” من الحواميم السبعة لاشتمالها على حرفين فقط، أو طه ويس”.

أطول سُور القرآن الكريم

وعن أطول سورة في كتاب الله القرآن الكريم فقد حددها العلماء في سورة البقرة وكانت تسمى بفسطاط القرآن ونزلت في المدينة المنورة أما عن أقصر سورة في القرآن الكريم فقد حددها العلماء في سورة” الكوثر” وعن أطول آيةٍ في القرآن الكريم؛ فقد حددها العلماء إلى أية الدين في سورة البقرة رقم برقم مئتَين واثنين وثمانين، حرفًا طبقًا لقول الله تعالي “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ”.