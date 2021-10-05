مسلسل ” صالون زهرة ” على mbc4 – موعد العرض والإعادة

اعلنت قناة ام بي سي 4 عن بثها للمسلسل اللبناني صالون زهرة كعرض اول على الشاشة بدءاً من يوم الاحد الموافق 10 أكتوبر 2021 م

مواعيد مسلسل صالون زهرة على قناة mbc4

موعد العرض

يعرض المسلسل يومياً من الأحد الى الخميس

19.00 : السابعة مساءاً بتوقيت جرينتش

20.00 : الثامنة مساءاً بتوقيت الجزائر

21.00 : التاسعة مساءاً بتوقيت مصر

22.00 : العاشرة مساءاً بتوقيت السعودية

23.00: الحادية عشر مساءاً بتوقيت الإمارات

الإعادة الأولى

1.00 الواحدة صباحاً بتوقيت جرينتش

2.00 الثانية صباحاً بتوقيت الجزائر

3.00 الثالثة صباحاً بتوقيت مصر

4.00 الرابعة صباحاً بتوقيت السعودية

5.00 الخامسة صباحاً بتوقيت الإمارات

الإعادة الثانية

12.45 الثانية عشر وخمسة واربعون دقيقة مساءاً بتوقيت جرينتش

13.45 الواحدة وخمسة واربعون دقيقة مساءاً بتوقيت الجزائر

14.45 الثانية وخمسة واربعون دقيقة مساءاً بتوقيت مصر

15.45 الثالثة وخمسة واربعون دقيقة مساءاً بتوقيت السعودية

16.45 الرابعة وخمسة واربعون دقيقة مساءاً بتوقيت الإمارات

حلقات مجمعة

كل حلقات الاسبوع ( 5 حلقات متتالية )

يوم السبت من كل اسبوع حيث تبدأ عرض الحلقات

13.00: الواحدة مساءاً بتوقيت جرينتش

14.00: الثانية مساءاً بتوقيت الجزائر

15.00: الثالثة مساءاً بتوقيت مصر

16.00: الرابعة مساءاً بتوقيت السعودية

17.00: الخامسة مساءاً بتوقيت الإمارات

فريق عمل مسلسل صالون زهرة

التمثيل : نادين نسيب نجيم – معتصم النهار – طوني عيسى – لين غرة – رشا بلال – أنجو ريحان – مجدي مشموشي – زينة مكي – على سكر – جنيد زين الدين – فادي أبي سمرة – نهلة عقل داوود كارول عبود – حسين مقدم – نقولا دانيال – عمر ميقاتي – نوال كامل – ناظم عيسى – سمارة نهرا – جورج دياب – هشام ابو سليمان – كميل يوسف – انطوانيت نوفالي.

التأليف : نادين جابر .

الإنتاج : صادق الصباح .

الاخراج : جو بوعبيد.

ملخص فكرة وقصة مسلسل صالون زهرة

بشكل خاطئ تصل كراسي بدلاً عن كراسي أخرى لـ “صالون زهرة” من محّل مفروشات، ويكون داخل الكراسي هذه دولارات مهرّبة بشكل خاطئ، فيسعى أنس صاحب محل المفروشات إلى الدخول إلى الحي للحصول على الأموال.

تردد قناة mbc4

تبث القناة على أقمار النايلسات وعربسات