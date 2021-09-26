طريقة عمل الأرز باللبن ” أرز بحليب “
الأرز باللبن “بالحليب” من أفضل الحلويات واسهلها، والتي يشتهيها كثير من الناس والمنتشرة في كثير من البلاد، وفى هذا الموضوع نعرض طريقة عمل الأرز باللبن باسهل واشهى طريقة.
مكونات الوصفة:
- كوب أرز مصري.
- لتر لبن “حليب” كامل الدسم.
- ٤ ملاعق كبيرة سكر.
- كيس كريمة دريم ويب.
- ٢ ملعقة نشا ذرة.
طريقة عمل الأرز باللبن “الأرز بالحليب”:
- يتم غسل الأرز المصري ونقعه لمدة نصف ساعة.
- ثم في إناء الطهي يوضع الأرز ونصف كمية الحليب، ويرفع على النار ويترك حتى يستوي الأرز.
- ثم يضاف باقي الحليب ويترك ليغلي، ثم يضاف السكر وكيس الكريمة ويقلب جيداً.
- ثم يتم اذابة ٢ ملعقة من نشا الذرة في ربع كوب من الماء أو الحليب، ووضعه على الأرز بالحليب مع استمرار التحريك حتى لا يتكتل.
- وعندما يغلى الخليط وتبدأ الفقعات في الظهور ويثقل الخليط قليلاً يرفع عن النار.
- ثم يصب في أطباق التقديم ويترك خارج الثلاجة حتى يبرد تماماً، ثم يوضع فى الثلاجة.
ملحوظات واضافات:
- يمكنك زيادة السكر أو تقليله حسب الذوق.
- يمكنك عدم استخدام السكر واستخدام العسل الابيض عند التقديم.
- يزين الأرز باللبن ” الحليب ” بالمكسرات وجوز الهند والزبيب حسب المتاح وحسب الذوق.
- يمكنك الاستغناء عن نشا الذرة اذا كنت لا تحبه والاعتماد فقط على نشا الأرز.
- يمكنك اضافة قليل من جوز الهند مع الأرز باللبن عند التسوية حسب الرغبة.
- يمكنك الاستغناء عن كيس الكريمة دريم ويب واستبداله بالقشطة أو الاستغناء عنه تماماً.
- عند التقديم يمكنك اضافة الفواكه المجففة او الكمبوت والقشطة والايس كريم او اى إضافات تفضلها.