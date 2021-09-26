طريقة عمل الأرز باللبن ” أرز بحليب “

بواسطة منى حلمي

الأرز باللبن “بالحليب” من أفضل الحلويات واسهلها، والتي يشتهيها كثير من الناس والمنتشرة في كثير من البلاد، وفى هذا الموضوع نعرض طريقة عمل الأرز باللبن باسهل واشهى طريقة.

طريقة عمل الأرز باللبن " أرز بحليب " 1 26/9/2021 - 12:13 م

مكونات الوصفة:

  • كوب أرز مصري.
  • لتر لبن “حليب” كامل الدسم.
  • ٤ ملاعق كبيرة سكر.
  • كيس كريمة دريم ويب.
  • ٢ ملعقة نشا ذرة.

طريقة عمل الأرز باللبن “الأرز بالحليب”:

  • يتم غسل الأرز المصري ونقعه لمدة نصف ساعة.
  • ثم في إناء الطهي يوضع الأرز ونصف كمية الحليب، ويرفع على النار ويترك حتى يستوي الأرز.
  • ثم يضاف باقي الحليب ويترك ليغلي، ثم يضاف السكر وكيس الكريمة ويقلب جيداً.
  • ثم يتم اذابة ٢ ملعقة من نشا الذرة في ربع كوب من الماء أو الحليب، ووضعه على الأرز بالحليب مع استمرار التحريك حتى لا يتكتل.
  • وعندما يغلى الخليط وتبدأ الفقعات في الظهور ويثقل الخليط قليلاً يرفع عن النار.
  • ثم يصب في أطباق التقديم ويترك خارج الثلاجة حتى يبرد تماماً، ثم يوضع فى الثلاجة.

ملحوظات واضافات:

  • يمكنك زيادة السكر أو تقليله حسب الذوق.
  • يمكنك عدم استخدام السكر واستخدام العسل الابيض عند التقديم.
  • يزين الأرز باللبن ” الحليب ”  بالمكسرات وجوز الهند والزبيب حسب المتاح وحسب الذوق.
  • يمكنك الاستغناء عن نشا الذرة اذا كنت لا تحبه والاعتماد فقط على نشا الأرز.
  • يمكنك اضافة قليل من جوز الهند مع الأرز باللبن عند التسوية حسب الرغبة.
  • يمكنك الاستغناء عن كيس الكريمة دريم ويب واستبداله بالقشطة أو الاستغناء عنه تماماً.
  • عند التقديم يمكنك اضافة الفواكه المجففة او الكمبوت والقشطة والايس كريم او اى إضافات تفضلها.

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منى حلمي

تخرجت من كلية تجارة جامعة عين شمس شعبة محاسبة، وعملت محاسبة ٥ سنوات، ثم اتجهت للعمل عن طريق الانترنت. احب الكتابة وعملت كمحررة بعدة مواقع.

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