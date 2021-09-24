طريقة عمل الأرز الابيض و الأرز بالشعرية

يعتبر الأرز من اكثر الأطباق الجانبية التي يتم تداولها على السفرة، فكثير من الأطباق الرئيسية تقدم مع الأرز، فهو يعتبر من الأساسيات في اغلب البلاد، وله طرق وأنواع عديدة، سنذكر منها طريقة عمل الأرز الابيض والأرز بالشعرية.

مكونات الأرز الابيض:

٣ أكواب من الأرز مصري.

٣ أكواب من الماء.

ملعقة كبيرة ملح.

زيت أو سمن أو زبدة.

طريقة عمل الأرز الابيض:

يغسل الأرز المصري جيداً حتى يصفى ماءه ثم يُصفى جيداً.

في وعاء الطهي يوضع ملعقتين من الزيت أو السمن أو الزبدة، ويقلب فيه الأرز قليلاً.

ثم يضاف الماء المغلي والملح، ويترك حتى يتشرب الأرز الماء كله، ثم توطى النار لأقل درجة ويترك حتى تمام النضج.

أو يمكنك وضع الأرز في الوعاء ومعه الماء والملح والزيت بدون خطوة تقليب الأرز بالزيت، ويترك حتى يتشرب الأرز الماء، ثم يتم خفض النار لأقل درجة حتى تمام النضج.

ويمكنك ايضاً وضع الأرز بالماء فقط مع الملح وتركه حتى تمام النضج، ثم يتم تسخين الزيت خارجياً ووضعه بعد نضج الأرز وتقليبه فيه.

مكونات الأرز بالشعرية:

٣ اكواب أرز مصري.

١ كوب شعرية.

ملعقة ملح كبيرة.

ماء.

زيت أو زبدة أو سمن.

طريقة عمل الأرز بالشعرية:

يتم غسل الأرز المصري جيداً ثم تصفيته.

في إناء الطهي يوضع الزيت أو السمن أو الزبدة ثم توضع الشعرية ليتم تحميصها وتأخذ لون ذهبي.

ثم يضاف الأرز المغسول ومصفى والملح والماء ليغطي الأرز، ثم يترك حتى يتشرب الأرز الماء، ثم تخفض درجة النار لأقل درجة حنى ينضج تماما.

ملحوظات واضافات: