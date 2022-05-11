جدول ترتيب الدوري المصري 2022 بعد هزيمة الزمالك و موعد مباراة الأهلى القادمة

ترتيب جديد في جدول ترتيب الدوري المصري 2022 بعد هزيمة الزمالك، حيث التقى فريق الزمالك بالأمس مع فريق انبي وكانت المفاجأة هزيمة الزمالك بنتيجة 2 مقابل صفر، تعرف هنا على مباريات اليوم الأربعاء، حيث ستقام ثلاث مباريات في ختام الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصري الممتاز بين فريق المصرى البورسعيدى وفريق غزل المحلة، ومباراة أخري بين الاتحاد السكندرى مع سموحة، ومباراة مصر المقاصة أمام بيراميدز.

جدول ترتيب الدوري المصري 2022

بعد هزيمة الزمالك أمام انبي جاء ترتيب جدول ترتيب الدوري المصري 2022 كالأتي :



المركز الأول / الزمالك – 41 نقطة من 18 مباراة

المركز الثاني / بيراميدز – 35 نقطة من 16 مباراة

المركز الثالث / الأهلى – 33 نقطة من 14 مباراة

المركز الرابع / فيوتشر – 28 نقطة من 17 مباراة

المركز الخامس / سموحة – 27 نقطة من 17 مباراة

موعد مباراة الأهلى المقبلة

سيواجه فريق الأهلي وفاق سطيف الجزائرى فى “إياب” نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم السبت القادم، ويسعى الأهلي لحصد اللقب الحادي عشر في تاريخه، وسيكون نهائي دورى أبطال أفريقيا في أواخر شهر مايو بين الفائز من الوداد المغربى ضد بترو أتلتيكو الأنجولي في نصف النهائى الثاني.

موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدوري

أيضا سيلتقى فرقي الأهلي مع فريق البنك الأهلي في 8 من مساء الأربعاء يوم 18 مايو الجارى، على إستاد المقاولون العرب بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

مواعيد مباريات الأهلى من الجولة 18 حتى 23 من الدوري

الأهلى سيواجه الإسماعيلى في مباراة “مؤجلة” والموعد لم يحدد.

البنك الأهلى سيواجه الأهلى يوم الأربعاء 18 مايو 2022.

إنبى سيواجه الأهلى – مؤجلة من الجولة الـ15 – 21 مايو – استاد المقاولون

الأهلى سيواجه الزمالك – مؤجلة ليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022.

المقاولون سيواجه الأهلي – الأحد 29 مايو 2022.

الأهلي سيواجه غزل المحلة – الأربعاء 23 يونيو 2022.

سموحة سيواجه الأهلي الثلاثاء – 29 يونيو 2022.

موعد قمة الأهلى والزمالك فى الدور الثانى للدوري

أجلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري قمة الدور الثاني من الدوري المصري بين الأهلى والزمالك، والتي كان مقرر لها في الجولة 20 من المسابقة، وتقرر أن تقام 8 مباريات من هذه الجولة 20 في الفترة ما بين 21 إلى 24 مايو المقبل، وسيقام لقاء القمة بين الزمالك و الأهلي على ملعب السلام في يوم 19 يونيو القادم.

وبهذا نكون عرضنا لكل عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، جدول ترتيب الدوري المصري 2022، و موعد مباراة الاهلي القادمة، ولقاء القمة بين الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى تفاصيل مباراة الأهلي مع البنك الأهلي