تعرف على سعر وأهم مميزات وعيوب هاتف آيفون 13 و 13 ميني

بواسطة أروى محمد

قامت آبل اليوم بالإعلان عن هواتف الجيل الجديد المنتظرة من الآيفون في المؤتمر السنوي لها و هي هواتف الآيفون 13. قبل أن تقرر ما إذا كان iPhone 13 الجديد يستحق الشراء أم لا, تأكد من معرفة المزيد حول هذا الهاتف من عيوب و مميزات و سعر

تعرف على سعر وأهم مميزات وعيوب هاتف آيفون 13 و 13 ميني 2 15/9/2021 - 8:08 م

أهم مميزات الآيفون 13:

أعلنت آبل عن أهم مميزات هاتفها الجديد و هي:

  • يأتي هذا الهاتف ب نوتش أصغر20% من هواتف الآيفون السابقة
  • تأتي الشاشة بسطوع عالي و دقة واضحة جداً
  • يتميز الهاتف بمعالج A15 bionic القوي
  • الكاميرا في هذا الهاتف تأتي بدقة عالية جداً و تتميز بالcinematic mode

  • يأتي الهاتف بألوان أنيقة و هي الأزرق, الوردي, الأسود, الأبيض و الأحمرتعرف على سعر وأهم مميزات وعيوب هاتف آيفون 13 و 13 ميني 1 15/9/2021 - 8:08 م

عيوب الآيفون 13:

قام البعض ملاحظة بعض العيوب في مؤتمر آبل اليوم و أبرزها أنه لا يختلف الهاتف كثيراً عن الجيل السابق من هواتف الآيفون في التصميم و في الإمكانيات و الفروقات بسيطة جداُ

سعر هواتف الآيفون 13:

يأتي هاتف آيفون 13 ميني بثلاثة سعات و هم:

  • 128 جيجا بايت و يأتي بسعر 699$
  • 256 جيجا بايت و يأتي بسعر 799$
  • 512 جيجا بايت و يأتي بسعر 999$

أما بالنسبة لآيفون 13 :

  • 128 جيجا بايت و يأتي بسعر 799$
  • 256 جيجا بايت و يأتي بسعر 899$
  • 512 جيجا بايت و يأتي بسعر 1099$


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أروى محمد

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