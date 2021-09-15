تعرف على سعر وأهم مميزات وعيوب هاتف آيفون 13 و 13 ميني
قامت آبل اليوم بالإعلان عن هواتف الجيل الجديد المنتظرة من الآيفون في المؤتمر السنوي لها و هي هواتف الآيفون 13. قبل أن تقرر ما إذا كان iPhone 13 الجديد يستحق الشراء أم لا, تأكد من معرفة المزيد حول هذا الهاتف من عيوب و مميزات و سعر
أهم مميزات الآيفون 13:
أعلنت آبل عن أهم مميزات هاتفها الجديد و هي:
- يأتي هذا الهاتف ب نوتش أصغر20% من هواتف الآيفون السابقة
- تأتي الشاشة بسطوع عالي و دقة واضحة جداً
- يتميز الهاتف بمعالج A15 bionic القوي
- الكاميرا في هذا الهاتف تأتي بدقة عالية جداً و تتميز بالcinematic mode
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يأتي الهاتف بألوان أنيقة و هي الأزرق, الوردي, الأسود, الأبيض و الأحمر
عيوب الآيفون 13:
قام البعض ملاحظة بعض العيوب في مؤتمر آبل اليوم و أبرزها أنه لا يختلف الهاتف كثيراً عن الجيل السابق من هواتف الآيفون في التصميم و في الإمكانيات و الفروقات بسيطة جداُ
سعر هواتف الآيفون 13:
يأتي هاتف آيفون 13 ميني بثلاثة سعات و هم:
- 128 جيجا بايت و يأتي بسعر 699$
- 256 جيجا بايت و يأتي بسعر 799$
- 512 جيجا بايت و يأتي بسعر 999$
أما بالنسبة لآيفون 13 :
- 128 جيجا بايت و يأتي بسعر 799$
- 256 جيجا بايت و يأتي بسعر 899$
- 512 جيجا بايت و يأتي بسعر 1099$