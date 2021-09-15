تعرف على سعر وأهم مميزات وعيوب هاتف آيفون 13 و 13 ميني

قامت آبل اليوم بالإعلان عن هواتف الجيل الجديد المنتظرة من الآيفون في المؤتمر السنوي لها و هي هواتف الآيفون 13. قبل أن تقرر ما إذا كان iPhone 13 الجديد يستحق الشراء أم لا, تأكد من معرفة المزيد حول هذا الهاتف من عيوب و مميزات و سعر

أهم مميزات الآيفون 13:

أعلنت آبل عن أهم مميزات هاتفها الجديد و هي:

يأتي هذا الهاتف ب نوتش أصغر20% من هواتف الآيفون السابقة

تأتي الشاشة بسطوع عالي و دقة واضحة جداً

يتميز الهاتف بمعالج A15 bionic القوي

الكاميرا في هذا الهاتف تأتي بدقة عالية جداً و تتميز بالcinematic mode

يأتي الهاتف بألوان أنيقة و هي الأزرق, الوردي, الأسود, الأبيض و الأحمر

عيوب الآيفون 13:

قام البعض ملاحظة بعض العيوب في مؤتمر آبل اليوم و أبرزها أنه لا يختلف الهاتف كثيراً عن الجيل السابق من هواتف الآيفون في التصميم و في الإمكانيات و الفروقات بسيطة جداُ

سعر هواتف الآيفون 13:

يأتي هاتف آيفون 13 ميني بثلاثة سعات و هم:

128 جيجا بايت و يأتي بسعر 699$

256 جيجا بايت و يأتي بسعر 799$

512 جيجا بايت و يأتي بسعر 999$

أما بالنسبة لآيفون 13 :