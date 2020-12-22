بطاطس بالجبن في الفرن جد لذيذة … طريقة التحضير في المنزل دون تكاليف

بواسطة الهاني عمرو

0.00
بطاطس
4.5

تقييم الوجبة

 4.5/5

مميزات

  • أكلة شتوية
  • سهلة التحضير

عيوب

  • دسمة قليلاً
  • وقت التحضير
  • بطاطس بالجبن في الفرن … هي من بين الأكلات التي تلقى إقبالا كبيرا لدى الكثير من الأشخاص و في مختلف دول العالم .
  • حيث من خلال سطور هذه الوصفة المفصلة، سنعرض لكم طريقة تحضير هذا الطبق الشهي في البيت دون تكاليف.

مقادير تحضير بطاطس بالجبن في الفرن :

هذه المقادير تكفي ل

بطاطس

4 أشخاص  

وقت الطهي

60 دقيقة

  • البطاطس : ما مقدار 3 حبات بحيث تكون كبيرة الحجم ومقشرة و أيضا مقطعة لمكعبات.
  • الزبدة : ما مقدار 4 ملاعق كبيرة.
  • بودرة الثوم : ما مقدار نصف ملعقة صغيرة.
  • الكريمة : ما مقدار نصف كوب بحيث تكون سائلة.
  • الجبن الكريمي : ما مقدار 3 ملاعق كبيرة.
  • الملح : ما مقدار ملعقة صغيرة.
  • الفلفل الأسود : ما مقدار نصف ملعقة صغيرة.
  • جبن الشيدر : ما مقدار كوب ونصف بحيث يكون مبشور.
  • البابريكا : ما مقدار نصف ملعقة صغيرة.

مراحل تحضير بطاطس بالجبن في الفرن خطوة بخطوة :

  • نقوم بسلق البطاطس باستخدام الماء المملح، و ذلك حتى تنضج بعدها ضفيها ثم نضعها في الطبق.
  • نقوم بهرس البطاطس، مع الكريمة والزبدة وأيضا الجبن الكريمي والكريمة، ثم نقوم بالتتبيل باستخدام بودرة الثوم والفلفل والملح والبابريكا، ثم نضع البطاطس في الطبق الخاص بالفرن.
  • نوزع جبن الشيدر عليها، ثم ندخلها الفرن المحمى على درجة حرارة 375 مئوية، وذلك في صينية بحمام الماء لمدة ربع ساعة حتى يذوب الجبن تماما تتحمر كذلك.

بالصحة و العافية …

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الهاني عمرو

الهاني عمرو من المملكة المغربية، 32 سنة، مستوى باكالوريا علوم انسانية، حاصل أيضا على دبلوم كهرباء الصيانة الصناعية، حاليا موظف بقطاع الجماعات الترابية( البلديات )، بالاضافة كذلك الى أنني صانع محتوى المواقع الالكترونية تخصص الطبخ العربي، التجميل، نقل الأخبار.

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تعليق 1
  1. Avatar of عبد الرحمن الليثي
    عبد الرحمن الليثي يقول

    تقييم الوجبة

    4.5

    jjjjj