بطاطس بالجبن في الفرن جد لذيذة … طريقة التحضير في المنزل دون تكاليف
- بطاطس بالجبن في الفرن … هي من بين الأكلات التي تلقى إقبالا كبيرا لدى الكثير من الأشخاص و في مختلف دول العالم .
- حيث من خلال سطور هذه الوصفة المفصلة، سنعرض لكم طريقة تحضير هذا الطبق الشهي في البيت دون تكاليف.
مقادير تحضير بطاطس بالجبن في الفرن :
هذه المقادير تكفي ل
4 أشخاص
وقت الطهي
60 دقيقة
- البطاطس : ما مقدار 3 حبات بحيث تكون كبيرة الحجم ومقشرة و أيضا مقطعة لمكعبات.
- الزبدة : ما مقدار 4 ملاعق كبيرة.
- بودرة الثوم : ما مقدار نصف ملعقة صغيرة.
- الكريمة : ما مقدار نصف كوب بحيث تكون سائلة.
- الجبن الكريمي : ما مقدار 3 ملاعق كبيرة.
- الملح : ما مقدار ملعقة صغيرة.
- الفلفل الأسود : ما مقدار نصف ملعقة صغيرة.
- جبن الشيدر : ما مقدار كوب ونصف بحيث يكون مبشور.
- البابريكا : ما مقدار نصف ملعقة صغيرة.
مراحل تحضير بطاطس بالجبن في الفرن خطوة بخطوة :
- نقوم بسلق البطاطس باستخدام الماء المملح، و ذلك حتى تنضج بعدها ضفيها ثم نضعها في الطبق.
- نقوم بهرس البطاطس، مع الكريمة والزبدة وأيضا الجبن الكريمي والكريمة، ثم نقوم بالتتبيل باستخدام بودرة الثوم والفلفل والملح والبابريكا، ثم نضع البطاطس في الطبق الخاص بالفرن.
- نوزع جبن الشيدر عليها، ثم ندخلها الفرن المحمى على درجة حرارة 375 مئوية، وذلك في صينية بحمام الماء لمدة ربع ساعة حتى يذوب الجبن تماما تتحمر كذلك.
بالصحة و العافية …
تقييم الوجبة
4.5
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