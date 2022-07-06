السيرة الذاتية لمدرّب التنمية البشرية “عادل الشرار”

“عادل خضرْ خلف شرارْ” المعروف باسم “عادل شرار” ( مواليد 1996 ، صلاحْ الدينْ ) هوَ كاتبٌ عراقيٌ ومدربُ تنميةٍ بشريةٍ قامَ بتأسيسِ العديدِ منْ المشاريعِ. ولد عادل في منطقةِ ” قضاءِ الشرقاطْ ” في محافظةِ صلاحِ الدين، درسَ في جامعة “ تكريت ” وتخرجَ فيها، إذْ حصلَ على درجةِ البكالوريوس في الفيزياءِ. ترعرعَ في أسرةٍ تعشقُ الأدبَ والشعرَ ، فأستقي منهمْ وباتَ شخصيةً مثقفةً وكاتباً فذاً.

شاركَ في تأليفِ العديدِ منْ الكتبِ معَ مؤلفينَ ومؤلفاتٍ في جميعِ أنحاءِ العراقِ، ونشرَ أولِ كتابٍ خاصٍ بهِ بعنوانِ “رسائلَ تالفةٍ” في عامِ 2021.

دخل عادل مجال التدريبِ والتنميةِ البشريةِ لطموحهِ وثقافتهِ التي استقاها، وباتَ عادلٌ مستشاراً تدريباً تمّ اعتمادهُ منْ قبلِ النقابةِ العامةِ للمدربينَ العراقيينَ والنقابةِ العامةِ لمدربي التنمية البشرية ومؤسسة العراقةِ للثقافةِ والتنميةِ وإتحادِ نقابات المدربينَ العربِ. كما تولى منصب رئيسِ نقابةِ مدربي التنميةِ البشريةِ في محافظتهِ لبضعةِ شهورٍ ، ثمَ قدمَ استقالتهُ. كما عملَ كمدربٍ في وكالةٍ المراسلينَ العراقيةَ.

وككاتبٍ ومدربٍ ومديرٍ للعديدِ منْ المشاريعِ ومشاركٍ فعالٍ في العديدِ منْ الحملاتِ والفعالياتِ الإنسانيةِ والثقافيةِ ، قامَ عادل بإطلاقِ مجلة “حلمٍ على ورقٍ” في عامِ 2019 وبدأَ في تجميعِ كتّابٍ عراقيينَ، ليصدر عدداً شهرياً للمجلةِ التي نَشرتْ المواهب وشجعتْ الطاقات الشبابية بشكلٍ أوسعَ وأكثرَ وضوحاً.

ولحملاتٍ أكبرَ وأكثرَ تطوعيةً وإنسانيةً ، أسسٌ عادل فريق الشرقاطْ التطوعيِ المسجلِ لدى وزارةِ الشبابِ والرياضةِ العراقيةِ عامَ 2021 ، معَ مجموعةٍ منْ الشبابِ والشاباتِ يساعدونَ الفقراء والمحتاجينَ.

نظرا لطموحهِ وتميزهِ وشغفهِ الكبيرِ بتنميةِ المجتمعِ وقيادةِ أقرانهِ الشبابِ نحوَ التميزِ وخدمةِ المجتمعِ ، لمْ يكتفِ عادل ببناءِ الفرقِ التطوعيةِ ، بلْ قامَ أيضا بتأسيسِ منظمةِ صلاحْ الدينْ للثقافةِ والتنميةِ المسجلة في الأمانةِ العامةِ لمجلسِ الوزراءِ العراقيِ، والموافق عليها منْ قِبلِ الاتحادِ العامِ لمدربي التنمية البشرية. تهدفَ مؤسسةُ عادل إلى نشرِ السلامِ وتنميةِ مهاراتِ الأفرادِ والمؤسساتِ لتحقيقِ التنميةِ المستدامةِ.