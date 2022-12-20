سوق الأسهم السعودية ينتعش في ختام التعاملات بعد ارتفاع سهم مصرف الراجحي وصادرات النفط الخام ترتفع

حول مؤشر أسهم المملكة خسائره إلى ارتفاع في ختام تعاملات سوق الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء. في هذا الموضوع سوف نتعرف على مستجدات سوق الأسهم في السعودية.

سوق الأسهم في السعودية يرتفع بسبب مصرف الراجحي

بلغت قيمة التداولات في سوق الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء نحو 4.3 مليار ريال.

وتم التداول على نحو 136.8 مليون سهم، وسجلت أسهم 139 شركة ارتفاعاً، في حين تراجعت أسهم 69 شركة.

وبعد خسائر الصباح أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية على ارتفاع بنسبة 0.92% عند مستوى 10280.15 نقطة.

وساهم في ذلك ارتفاع سهم مصرف الراجحي بنسبة 3.7%، وارتفاع سهم رتال للتطوير العمراني بنسبة 1.8%.

ارتفاع صادرات المملكة من النفط الخام

كشفت البيانات الصادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة “جودي”، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر 2022 إلى أعلى مستوى لها في 30 شهرا.

كان هذا كل شيء عن مؤشرات سوق الأسهم السعودية ومعدل صادرات المملكة من النفط الخام.