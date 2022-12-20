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سوق الأسهم السعودية ينتعش في ختام التعاملات بعد ارتفاع سهم مصرف الراجحي وصادرات النفط الخام ترتفع

محمد مختار

حول مؤشر أسهم المملكة خسائره إلى ارتفاع في ختام تعاملات سوق الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء. في هذا الموضوع سوف نتعرف على مستجدات سوق الأسهم في السعودية.

سوق الأسهم السعودية ينتعش في ختام التعاملات بعد ارتفاع سهم مصرف الراجحي وصادرات النفط الخام ترتفع 1 20/12/2022 - 9:11 م

سوق الأسهم في السعودية يرتفع بسبب مصرف الراجحي

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بلغت قيمة التداولات في سوق الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء نحو 4.3 مليار ريال.

وتم التداول على نحو 136.8 مليون سهم، وسجلت أسهم 139 شركة ارتفاعاً، في حين تراجعت أسهم 69 شركة.

وبعد خسائر الصباح أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية على ارتفاع بنسبة 0.92% عند مستوى 10280.15 نقطة.

وساهم في ذلك ارتفاع سهم مصرف الراجحي بنسبة 3.7%، وارتفاع سهم رتال للتطوير العمراني بنسبة 1.8%.

سوق الأسهم السعودية، النفط الخام

ارتفاع صادرات المملكة من النفط الخام

كشفت البيانات الصادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة “جودي”، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر 2022 إلى أعلى مستوى لها في 30 شهرا.

كان هذا كل شيء عن مؤشرات سوق الأسهم السعودية ومعدل صادرات المملكة من النفط الخام.

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محمد مختار

باحث وكاتب مقالات، عملت في عدة منصات إلكترونية من قبل، أهتم بالشأن العام، ومجالات الرياضة والفن على وجه التحديد، أبحث دائما عن تقديم معلومة حقيقية وكاملة للقارئ، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

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