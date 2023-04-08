آخر أخبار سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 8 أبريل 2023 XAU/SAR

تغيرات كبيرة تشهدها أسعار الذهب في السعودية بين الصعود والهبوط في الآونة الأخيرة، ويؤثر ذلك بشكل واضح في عمليات بيع وشراء الذهب في المملكة، لذلك نوافيكم دائما بآخر التطورات. في السطور التالية سوف تجدون آخر ما وصل إليه سعر الذهب في السعودية اليوم السبت.

سعر الذهب في السعودية اليوم

سعر الجرام عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم السبت نحو: 242 ريال سعودي.

سعر الجرام عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السوق المحلية اليوم نحو: 221.88 ريال سعودي.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم نحو: 211.80 ريال سعودي.

سعر الجرام عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو: 181.54 ريال سعودي.

جرام الذهب عيار 14

سجل سعر الجرام عيار 14 في التعاملات الصباحية نحو: 141.20 ريال سعودي.

سعر جرام الذهب عيار 12

سجل سعر الجرام عيار 12 في السعودية اليوم نحو: 121 ريال سعودي.

سعر جرام الذهب عيار 10

تم تداول الجرام عيار 10 صباح اليوم السبت بسعر: 100.86 ريال سعودي.

أما سعر أونصة الذهب في السعودية صباح اليوم السبت فسجل نحو: 7 آلاف و528 ريال سعودي.

كانت هذه آخر أخبار سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 8 أبريل 2023.