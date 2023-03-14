ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 14 مارس XAU/SAR

ارتفع سعر الذهب في السعودية بشكل كبير في التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 4 ريال. في السطور التالية سوف نقدم لكم أسعار الذهب في السعودية اليوم.

سعر الذهب في السعودية اليوم

سعر الجرام عيار 24:

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 صباح اليوم الثلاثاء وسجل نحو: 229.64 ريال.

سعر الجرام عيار 22:

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم نحو: 210.5 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21:

سجل سعر الجرام عيار 21 صباح اليوم نحو: 200.93 ريال سعودي.

سعر الجرام عيار 18:

ارتفع سعر الجرام عيار 18 صباح اليوم وسجل نحو: 172.23 ريال سعودي.

جرام الذهب عيار 14:

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 صباح اليوم الثلاثاء نحو: 133.95 ريال سعودي.

سعر جرام الذهب عيار 12:

سجل سعر الجرام عيار 12 في السعودية اليوم الثلاثاء نحو: 114.82 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 10:

سجل الجرام عيار 10 في التعاملات الصباحية داخل سوق الذهب المحلية في السعودية نحو: 95.68 ريال.

وارتفع سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء حيث سجلت نحو: 7 آلاف و142 ريال سعودي.

كانت هذه آخر أخبار سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023.