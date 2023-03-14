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ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 14 مارس XAU/SAR

محمد مختار

ارتفع سعر الذهب في السعودية بشكل كبير في التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 4 ريال. في السطور التالية سوف نقدم لكم أسعار الذهب في السعودية اليوم.

سعر الذهب في السعودية اليوم

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أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 15 مارس XAU/SAR

سعر الجرام عيار 24:

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 صباح اليوم الثلاثاء وسجل نحو: 229.64 ريال.

سعر الجرام عيار 22:

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم نحو: 210.5 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21:

سجل سعر الجرام عيار 21 صباح اليوم نحو: 200.93 ريال سعودي.

سعر الجرام عيار 18:

ارتفع سعر الجرام عيار 18 صباح اليوم وسجل نحو: 172.23 ريال سعودي.

جرام الذهب عيار 14:

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 صباح اليوم الثلاثاء نحو: 133.95 ريال سعودي.

سعر جرام الذهب عيار 12:

سجل سعر الجرام عيار 12 في السعودية اليوم الثلاثاء نحو: 114.82 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 10:

سجل الجرام عيار 10 في التعاملات الصباحية داخل سوق الذهب المحلية في السعودية نحو: 95.68 ريال.

وارتفع سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء حيث سجلت نحو: 7 آلاف و142 ريال سعودي.

كانت هذه آخر أخبار سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023.

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محمد مختار

باحث وكاتب مقالات، عملت في عدة منصات إلكترونية من قبل، أهتم بالشأن العام، ومجالات الرياضة والفن على وجه التحديد، أبحث دائما عن تقديم معلومة حقيقية وكاملة للقارئ، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.


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