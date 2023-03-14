ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 14 مارس XAU/SAR
ارتفع سعر الذهب في السعودية بشكل كبير في التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 4 ريال. في السطور التالية سوف نقدم لكم أسعار الذهب في السعودية اليوم.
سعر الذهب في السعودية اليوم
سعر الجرام عيار 24:
ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 صباح اليوم الثلاثاء وسجل نحو: 229.64 ريال.
سعر الجرام عيار 22:
سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم نحو: 210.5 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21:
سجل سعر الجرام عيار 21 صباح اليوم نحو: 200.93 ريال سعودي.
سعر الجرام عيار 18:
ارتفع سعر الجرام عيار 18 صباح اليوم وسجل نحو: 172.23 ريال سعودي.
جرام الذهب عيار 14:
سجل سعر جرام الذهب عيار 14 صباح اليوم الثلاثاء نحو: 133.95 ريال سعودي.
سعر جرام الذهب عيار 12:
سجل سعر الجرام عيار 12 في السعودية اليوم الثلاثاء نحو: 114.82 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 10:
سجل الجرام عيار 10 في التعاملات الصباحية داخل سوق الذهب المحلية في السعودية نحو: 95.68 ريال.
وارتفع سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء حيث سجلت نحو: 7 آلاف و142 ريال سعودي.
كانت هذه آخر أخبار سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023.