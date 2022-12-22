أخبار إقتصادية

“ارتفاع طفيف” في سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022

عبدالله إبراهيم

ارتفع سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية، بشكل طفيف مع بداية التعاملات الصباحية في الأسواق المحلية، وفيما يلي نستعرض معكم أسعار الذهب اليوم.

"ارتفاع طفيف" في سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 1 22/12/2022 - 8:18 ص

سعر الذهب اليوم الخميس في المملكة العربية السعودية

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 7 يناير 2023

جاءت قائمة أسعار الذهب اليوم في السعودية، على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 219.31 ريال سعودي، أي حوالي 58.48 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 حوالي 201.03 ريال سعودي، أي حوالي 53.61 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 191.90 ريال سعودي، أي حوالي 51.17 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 حوالي 164.48 ريال سعودي، أي حوالي 43.86 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 حوالي 127.93 ريال سعودي، أي حوالي 34.11 دولار أمريكي.

سعر أونصة الذهب

– سجل سعر أونصة الذهب بيع حوالي 6,821.25 ريال سعودي، أي حوالي 1,819.00 دولار أمريكي.

– سجل سعر أونصة الذهب شراء حوالي 6,825.00 ريال سعودي، أي حوالي 1,820.00 دولار أمريكي.

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عبدالله إبراهيم

اعمل بمجال التدوين منذ 10 سنوات بمجالات عدة منها:
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